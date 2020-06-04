В 2020 году на вооружение радиотехнических войск ЦВО поступят пять модернизированных РЛС

ЦАМТО, 3 июня. Согласно плану модернизации вооружения и военной техники, подразделения РТВ ЦВО до конца 2020 года получат на вооружение пять модернизированных подвижных РЛС П-18РТ и подвижный радиовысотомер ПРВ-13П.

Один комплект подвижной РЛС уже поступил на вооружение радиотехнического полка в Новосибирской области. В середине июня планируется поступление двух РЛС в подразделения радиотехнических войск ЦВО в Новосибирской области и Красноярском крае.

До ноября 2020 года еще три радиотехнических подразделения в Сибири получат модернизированные подвижные РЛС П-18РТ и радиовысотомер ПРВ-13П.

Модификация радара П-18 к варианту РТ позволяет в автоматическом режиме обнаруживать цель, отслеживать ее координаты, а также пеленговать устройства постановки помех, определять их тактико-технические характеристики и выдавать информацию на командный пункт. Модернизированная подвижная радиолокационная станция П-18РТ обладает расширенным диапазоном рабочих температур от -40 до +50 град. С. Главной особенностью подвижного радиовысотомера ПРВ-13П является определение азимута, дальности и высоты цели, а также анализ воздушного пространства в сложной радиолокационной и помеховой обстановке, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.