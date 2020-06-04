Прибывшим на Crew Dragon к МКС астронавтам США пришлось разгружать японский грузовой корабль Kounotori

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Стало известно о том, чем прибывшие на космическом корабле Crew Dragon американские астронавты занимаются на Международной космической станции. Напомним, что астронавты NASA Даг Хёрли и Боб Бенкен совершили первый за 9 лет полёт на американском космическом корабле. Этот корабль был спроектирован и построен компанией SpaceX Илона Маска.

В сообщениях NASA говорится о том, что Бенкен и Хёрли занимаются «ускоренным изучением работы на МКС». В качестве своеобразного инструктора и экскурсовода для них выступает другой американский астронавт – Крис Кэссиди. Он к моменту прилёта Crew Dragon уже находился на борту МКС вместе с российскими космонавтами.

NASA:

Астронавты Хёрли и Бенкен ознакомились с тренажерами на станции, в том числе с усовершенствованным устройством для резистивных упражнений (ARED). ARED имитирует упражнения с лишним весом и работает на все основные группы мышц. Дуэт также рассмотрел средства индивидуальной защиты и занимался разгрузкой японского грузового корабля HTV-9.

По последним данным, изначально такая разгрузка с задействованием Хёрли и Бенкена не была предусмотрена.

Космический грузовик HTV-9 Kounotori («Белый аист») пристыковался к МКС 25 мая. Он доставил на станцию около 6 тонн различных грузов, включая аккумуляторные батареи для американского сегмента МКС. Среди грузов - бинокулярный телескоп iSIM высокого разрешения, а также микроскоп для работы на станции.

Затем американских астронавтов в качестве нового пиар-хода решили задействовать для открытия финансовых рынков США - так называемый звонок NASDAQ. С орбиты они осуществили запуск нового дня биржевой активности, ударив в специальный колокол.

В NASA напомнили, что астронавты Хёрли и Бенкен уже бывали на МКС, но было это достаточно давно – в 2009 и 2011 годах. Полёты они осуществляли на космических кораблях «Атлантис» и «Индевор».

Тем временем в мире продолжается обсуждение первого пилотируемого полёта американского космического корабля Crew Dragon к МКС. Если одни отмечают несомненный успех американской космической отрасли, то другие не понимают этой эйфории, отмечая, что было бы странно, если бы космическая держава, которой являются США, так бы и не смогла построить собственный корабль для космических полётов.

Англоязычное видео NASA:

Планируется, что в ближайшее время Crew Dragon начнёт отстыковку с последующим спуском на Землю.