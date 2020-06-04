Войти
Военное обозрение

Прибывшим на Crew Dragon к МКС астронавтам США пришлось разгружать японский грузовой корабль Kounotori

365
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, чем прибывшие на космическом корабле Crew Dragon американские астронавты занимаются на Международной космической станции. Напомним, что астронавты NASA Даг Хёрли и Боб Бенкен совершили первый за 9 лет полёт на американском космическом корабле. Этот корабль был спроектирован и построен компанией SpaceX Илона Маска.

В сообщениях NASA говорится о том, что Бенкен и Хёрли занимаются «ускоренным изучением работы на МКС». В качестве своеобразного инструктора и экскурсовода для них выступает другой американский астронавт – Крис Кэссиди. Он к моменту прилёта Crew Dragon уже находился на борту МКС вместе с российскими космонавтами.

NASA:

Астронавты Хёрли и Бенкен ознакомились с тренажерами на станции, в том числе с усовершенствованным устройством для резистивных упражнений (ARED). ARED имитирует упражнения с лишним весом и работает на все основные группы мышц. Дуэт также рассмотрел средства индивидуальной защиты и занимался разгрузкой японского грузового корабля HTV-9.

По последним данным, изначально такая разгрузка с задействованием Хёрли и Бенкена не была предусмотрена.

Космический грузовик HTV-9 Kounotori («Белый аист») пристыковался к МКС 25 мая. Он доставил на станцию около 6 тонн различных грузов, включая аккумуляторные батареи для американского сегмента МКС. Среди грузов - бинокулярный телескоп iSIM высокого разрешения, а также микроскоп для работы на станции.

Затем американских астронавтов в качестве нового пиар-хода решили задействовать для открытия финансовых рынков США - так называемый звонок NASDAQ. С орбиты они осуществили запуск нового дня биржевой активности, ударив в специальный колокол.

В NASA напомнили, что астронавты Хёрли и Бенкен уже бывали на МКС, но было это достаточно давно – в 2009 и 2011 годах. Полёты они осуществляли на космических кораблях «Атлантис» и «Индевор».

Тем временем в мире продолжается обсуждение первого пилотируемого полёта американского космического корабля Crew Dragon к МКС. Если одни отмечают несомненный успех американской космической отрасли, то другие не понимают этой эйфории, отмечая, что было бы странно, если бы космическая держава, которой являются США, так бы и не смогла построить собственный корабль для космических полётов.

Англоязычное видео NASA:

Планируется, что в ближайшее время Crew Dragon начнёт отстыковку с последующим спуском на Землю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Япония
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
Похожие новости
26.11.2019
Полетит - не полетит: у Роскосмоса есть замечания к "Прогрессу"
15.03.2019
Не прощай их, Юра
29.08.2017
Отжали
10.07.2017
Игорь Комаров: "Мы переводим борьбу с аварийностью на Землю"
20.03.2017
Разбор полетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 10:36
  • 1
Эксперт: Самолеты В-1В обнаружат и ослепят еще на подлете к Черному морю
  • 04.06 10:35
  • 12
SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»
  • 04.06 10:33
  • 1
Стали известны новые особенности американского бомбардировщика B-21
  • 04.06 10:05
  • 6
Архитектор храма ВС России рассказал о судьбе мозаики со Сталиным
  • 04.06 10:03
  • 1
Бе-200 – жертва коррупции
  • 04.06 09:53
  • 35
Минпромторг считает целесообразным обновить планы по импортозамещению
  • 04.06 09:48
  • 59
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 04.06 09:39
  • 4
Бундесвер тестирует новые пулемёты
  • 04.06 09:22
  • 183
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 04.06 04:51
  • 12
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 04.06 03:43
  • 50
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 03.06 21:31
  • 10
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 03.06 21:13
  • 16
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 03.06 20:20
  • 2093
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.06 19:34
  • 2
Несколько сценариев. В Польше готовятся к "войне" с Россией