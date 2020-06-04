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Интерфакс-АВН

Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается - президент республики

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана.
Источник изображения: © Sputnik / Владислав Воднев

Казахстан готов к максимально прозрачному сотрудничеству с РФ сфере биологической безопасности

Нур-Султан. 3 июня. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстан и США контактируют на постоянной основе по вопросам разоружения, вопрос о строительстве американской военной базы в республике не обсуждается, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается и не стоит в повестке дня", - сказал Токаев в интервью российской газете "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о возможности появления такой базы в республике.

"В то же время сотрудничество между Казахстаном и Соединенными Штатами успешно развивается в таких стратегических сферах, как энергетика, инвестиции, технологии. Мы постоянно контактируем по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия", - отметил президент.

Токаев отметил, что Казахстан работал с США "и в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы, но сейчас, в связи с истечением контракта, американцы покинули референс-лабораторию, там трудятся только казахстанские специалисты за счет нашего бюджета".

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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