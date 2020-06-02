Кругосветка "Адмирала Владимирского" завершена - Балтфлот

Выполнен большой объём океанографических исследований в нескольких регионах планеты

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Адмирал Владимирский" в понедельник замкнуло кругосветный маршрут, преодолев пролив Большой Бельт, пройденный в начале экспедиции в декабре прошлого года, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

"Сейчас судно направляется в пункт базирования в Ленинградскую военно-морскую базу. Торжественная церемония встречи экипажа корабля состоится в Кронштадте (Санкт-Петербург) 8 июня", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

В ходе экспедиции экипаж провёл гидрографические исследования, осуществив маршрутные промеры глубин, исследования с помощью гидрологических станций, гидрометеоисследования, замеры по определению точных координат Южного магнитного полюса земли, которые смещаются на несколько километров в год, информирует штаб округа.

"Также была выполнена грунтовая съемка, экспериментальная магнитная съемка, проведены геофизические работы по маршрутам переходов, исследована работа радионавигационных систем, зрительных и звукосигнальных средств навигационного оборудования", - сказано в сообщении.

"Адмирал Владимирский" покинул Кронштадт 3 декабря, дав старт масштабной кругосветной океанографической экспедиции. Экипаж судна посетил Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, станцию "Беллинсгаузен" в Антарктиде, исследовал Западную Антарктику, достиг Южного магнитного полюса, вышел в центральную часть Индийского океана, посетил Сейшельские острова, обогнул южную оконечность Африки.