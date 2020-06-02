"Россия – первая". Северный флот оснастят гиперзвуком

Северный флот получит гиперзвуковое оружие. Это предотвратит возможную агрессию со стороны противника, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин.

Северный флот России получит гиперзвуковое оружие, сообщил его командующий, вице-адмирал Александр Моисеев.

"На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота", – рассказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".

По словам вице-адмирала, это позволит надежнее защитить российский сегмент Арктики и северные рубежи страны.

"Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России - Северный морской путь. На архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 "Триумф", – добавил командующий.

Потенциальный враг поостережется проявлять агрессию, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.