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РИА Новости

"Россия – первая". Северный флот оснастят гиперзвуком

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Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море
Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море.
Источник изображения: © Пресс-служба Северного флота

Северный флот получит гиперзвуковое оружие. Это предотвратит возможную агрессию со стороны противника, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин.

Северный флот России получит гиперзвуковое оружие, сообщил его командующий, вице-адмирал Александр Моисеев.

"На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота", – рассказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".

По словам вице-адмирала, это позволит надежнее защитить российский сегмент Арктики и северные рубежи страны.

"Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России - Северный морской путь. На архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 "Триумф", – добавил командующий.

Потенциальный враг поостережется проявлять агрессию, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

"Гиперзвуковое оружие, в частности, комплекс "Циркон" усилит боевой потенциал Северного флота. Преимущество гиперзвукового оружия в том, что его скорость в шесть-семь раз превышает скорость звука, и его невозможно засечь и сбить. То есть тот объект или та боевая техника, которые попадают под удар гиперзвукового оружия, будут стопроцентно уничтожены. Поэтому наш вероятный противник поостережется проявлять агрессию. Гиперзвукового оружия пока еще ни у кого нет. Россия – первая страна, которая поставила на вооружение такие комплексы, как "Кинжал" – это ракета воздушного базирования на истребителях дальнего радиуса действия, "Авангард", которыми оснащены наши стратегические ракетные комплексы, и "Циркон", которым будут оснащены наши корабли", – сказал Виктор Литовкин.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Циркон-С 3М22
Проекты
Арктика
ГЗЛА
СФ
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