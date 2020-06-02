Военный эксперт: АПЛ "Князь Владимир" – угроза для любого противника

Главком ВМФ утвердил акт приемки атомной подводной лодки "Князь Владимир", сообщили в Минобороны. Капитан 1 ранга запаса Константин Сивков рассказал радио Sputnik об отличиях новой подлодки от ее предшественниц.
Главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов утвердил акт приемки атомной стратегической подлодки "Князь Владимир", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Дата торжественной церемонии приема "Князя Владимира" в состав ВМФ станет известна в ближайшее время. По словам Евменова, подводный крейсер – лучший подарок для моряков в День Северного флота (1 июня).
Ранее Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передала атомную подлодку "Князь Владимир" ВМФ. Это первый корабль, построенный по модернизированному проекту "Борей-А". До него флот получил три обычных "Борея".
На прошлой неделе "Князь Владимир" завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск, на завод "Севмаш". Лодка находилась в Белом море с 12 мая, контрольные испытания проводились сначала в надводном, а затем в подводном положении. Основную же часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, провели в конце прошлого года.
Капитан 1 ранга запаса, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков рассказал радио Sputnik о достоинствах новой подлодки.
Он отметил, что такая подлодка – серьезная угроза для любого противника.