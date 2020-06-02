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РИА Новости

Военный эксперт: АПЛ "Князь Владимир" – угроза для любого противника

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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Кулешов

Главком ВМФ утвердил акт приемки атомной подводной лодки "Князь Владимир", сообщили в Минобороны. Капитан 1 ранга запаса Константин Сивков рассказал радио Sputnik об отличиях новой подлодки от ее предшественниц.

Главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов утвердил акт приемки атомной стратегической подлодки "Князь Владимир", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Дата торжественной церемонии приема "Князя Владимира" в состав ВМФ станет известна в ближайшее время. По словам Евменова, подводный крейсер – лучший подарок для моряков в День Северного флота (1 июня).

Ранее Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передала атомную подлодку "Князь Владимир" ВМФ. Это первый корабль, построенный по модернизированному проекту "Борей-А". До него флот получил три обычных "Борея".

На прошлой неделе "Князь Владимир" завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск, на завод "Севмаш". Лодка находилась в Белом море с 12 мая, контрольные испытания проводились сначала в надводном, а затем в подводном положении. Основную же часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, провели в конце прошлого года.

Капитан 1 ранга запаса, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков рассказал радио Sputnik о достоинствах новой подлодки.

""Князь Владимир" относится к последней модификации подводных лодок 955-го проекта "Борей" – класс 955А, "Борей-А". От подлодок предшествующего типа отличается тем, что имеет еще более низкий уровень шумов, как первичных так и вторичных (вторичные – это отражение гидролокации от подводных лодок). Имеет более совершенную систему управления, в том числе и торпедным оружием. Вооружена она такими же ракетами, как и предшествующие подводные лодки 955 проекта – это ракетный комплекс Р-30 "Булава"", – пояснил Константин Сивков.

Он отметил, что такая подлодка – серьезная угроза для любого противника.

"По своим тактико-техническим характеристикам эта подлодка вполне может противостоять и американским подводным лодкам типа "Лос-Анджелес", и американским новейшим подводным лодкам класса "Вирджиния". Что касается подводных лодок других стран мира, то она по своим характеристикам, в том числе по низкому уровню шумности и по дальности обнаружения противника их существенно превосходит... Так что это довольно серьезное достижение. Такая подводная лодка представляет из себя серьезную угрозу для любого противника и будет способствовать дальнейшему повышению обороноспособности нашей страны", – заключил Константин Сивков.
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Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
955 Борей
Los Angeles
Virginia АПЛ
СФ
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