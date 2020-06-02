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Кувейт закупит в США ЗУР PAC-3 MSE для ЗРК "Пэтриот" – DSCA

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Испытания Patriot PAC-3 MSE
Испытания армии США ракеты Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement по мишени имитирующей работу самолета или крылатой ракеты на ракетном полигоне Уайт Сэндс, Нью-Мексико. (Фото: Lockheed Martin).
Источник изображения: https://www.defensenews.com/

ЦАМТО, 1 июня. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Кувейту в рамках программы "Иностранные военные продажи" ракет-перехватчиков PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) для ЗРК "Пэтриот".

Полная стоимость соглашения может составить 800 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 28 мая.

Правительство Кувейта обратилось к администрации США с запросом о возможности продажи 84 ракет "Пэтриот" PAC-3 MSE с контейнерами, 35 комплектов модификации пусковых установок "Пэтриот" серии A902+ до серии A903, 26 учебных ракет PAC-3 (MRT) и 26 инертных учебных ракет (ERT).

Запрос также включает одну мишень для испытаний, запасные части ракет PAC-3, два комплекта телеметрического оборудования PAC-3, тренажеры, симуляторы, доставку, запасные части и агрегаты, организационное, испытательное и вспомогательное оборудование, инструмент, техническую документацию, оборудование для обучения и подготовки личного состава, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы материального обеспечения.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и усилит боеготовность союзника вне НАТО на Ближнем Востоке.

Как отмечается в уведомлении, реализация программы "ремонт и возвращение" для систем "Пэтриот" ВС Кувейта дополнит и улучшит их возможности, что позволит противостоять существующим и перспективным угрозам и повысит уровень безопасности критически важных объектов нефтегазовой инфраструктуры. Приобретение ракет позволит взаимодействовать с ВС США в ходе учений, что будет способствовать повышению безопасности в регионе и совместимости с ВС союзников. При этом, как отмечается, ВС Кувейта не испытают затруднений при принятии ракет на вооружение.

Основным подрядчиком программы выбрана компания Lockheed Martin.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.

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Страны
Кувейт
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
Военные учения
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