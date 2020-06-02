Россия предлагает НАТО зафиксировать совместные правила о минимальном расстоянии сближения самолетов и кораблей - Генштаб РФ

И летать над Балтикой с включенными транспондерами

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает НАТО зафиксировать правила о минимальном расстоянии сближения кораблей и самолетов, летать над Балтикой с включенными транспондерами, заявили в Генштабе РФ.

"В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей", - сказал на брифинге в понедельник начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

"Принципиальное значение уделяем практической реализации инициативы об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике", - сказал он.

"Рассчитываем на готовность стран НАТО к конкретным решениям по этому вопросу", - сказал Рудской.

"Вооруженными силами РФ будет продолжено отслеживание обстановки, военной деятельности блока у российских границ для своевременного принятия мер, обеспечивающих безопасность Российской Федерации и предотвращения инцидентов", - заявил генерал.

Россия и страны НАТО часто обвиняют друг друга в опасных маневрах военной авиации и кораблей.

В июле 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил подготовить предложения по выработке системы мер доверия, повышающих безопасность полетов авиации в регионе Балтийского моря. Москва заявила о готовности детально обсудить этот вопрос с НАТО. В Минобороны РФ в июле 2016 года заявили, что для повышения мер доверия в регионе Балтийского моря был предложен ряд организационных и технических мер, в частности, использование авиации ВКС России и НАТО с включенными транспондерами.