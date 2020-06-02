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Интерфакс-АВН

Россия в 2020 году отказалась от крупных военных учений рядом со странами НАТО - Генштаб РФ

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Учения ВС РФ
Учения ВС РФ.
Источник изображения: rg.ru / Владимир Аносов

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Россия в этом году не будет проводить крупные военные маневры рядом со странами НАТО, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году Вооруженными силами не предусматривается проведение крупных учений вблизи границ стран-членов НАТО", - сказал он на брифинге в понедельник.

"Вглубь страны перенесены масштабные действия в рамках СКШУ (стпатегического командоно-штабного учения) "Кавказ-2020"", - сказал генерал-полковник.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
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