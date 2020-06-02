Войти
Интерфакс-АВН

Коронавирус не мешает НАТО увеличивать число учений у российских границ - Генштаб РФ

91
0
0
Подготовка к военным учениям Defender Europe 2020 в Антверпене, Бельгия
Подготовка к военным учениям Defender Europe 2020 в Антверпене, Бельгия.
Источник изображения: © AP Photo, Virginia Mayo

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Несмотря на пандемию коронавируса, США и страны НАТО повышают активность у границ России, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"Министерство обороны Российской Федерации постоянно отслеживает и фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи наших границ. Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции в мире, отмечается значительное увеличение количества мероприятий боевой учебы войск альянса, имеющих явную антироссийскую направленность", - сказал Рудской журналистам в понедельник.

По его словам, наиболее крупными стали учения "Защитник Европы - 2020" (Defender Europe 2020), в ходе которых предусматривалась переброска контингента американских войск из США в Европу.

"В учениях американская сторона планировала задействовать более 28 тысяч военнослужащих, 287 танков, 449 бронетранспортеров и 95 вертолетов. Еще 17 стран намечали сформировать свои контингенты войск, а от ОВС НАТО в Европе - привлечь пять многонациональных объединений", - сказал Рудской.

Он считает, что "направленность учений носит явный антироссийский характер", так как практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах вблизи российских границ, а в качестве вероятных целей для поражения рассматривались объекты на территории РФ.

"Например, в ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер", - сказал начальник ГОУ Генштаба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
24.12.2019
Обнуление баланса: чем опасны американские ракеты средней дальности
19.12.2019
Генерал армии Герасимов: Предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют
30.10.2019
Джеймстаунский фонд: Путин рассматривает наращивание военного присутствия НАТО в странах Балтии как объявление войны
24.06.2019
Доклад НАТО: почему Прибалтика имеет значение? Защита северо-восточной границы НАТО
03.05.2017
"Томагавки" на низком старте
26.11.2007
НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК. КИПР ПОД КРЫШЕЙ РУССКОЙ ПВО. Отечественные генералы и конструкторы помогают Острову Афродиты защитить свое небо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 01:31
  • 5
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 02.06 01:17
  • 167
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.06 00:51
  • 1
Россия предложила НАТО регламентировать понятие «опасное сближение» для авиации и флота
  • 02.06 00:49
  • 67
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 02.06 00:39
  • 23
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 02.06 00:23
  • 1
В России работают над созданием «орбитальных бензоколонок»
  • 02.06 00:15
  • 11
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 01.06 20:48
  • 24
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 01.06 20:32
  • 1
Спущено на воду головное грузопассажирское судно для Курильских островов
  • 01.06 20:26
  • 33
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 01.06 19:48
  • 1
Сломавшийся из-за санкций российский «Ресурс-П» заработал
  • 01.06 19:23
  • 46
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 01.06 18:13
  • 3
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 01.06 17:38
  • 5
«Разные задачи»: чем российские УДК отличаются от "Мистралей"
  • 01.06 17:35
  • 2
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники