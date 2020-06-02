Коронавирус не мешает НАТО увеличивать число учений у российских границ - Генштаб РФ

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Несмотря на пандемию коронавируса, США и страны НАТО повышают активность у границ России, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"Министерство обороны Российской Федерации постоянно отслеживает и фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи наших границ. Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции в мире, отмечается значительное увеличение количества мероприятий боевой учебы войск альянса, имеющих явную антироссийскую направленность", - сказал Рудской журналистам в понедельник.

По его словам, наиболее крупными стали учения "Защитник Европы - 2020" (Defender Europe 2020), в ходе которых предусматривалась переброска контингента американских войск из США в Европу.

"В учениях американская сторона планировала задействовать более 28 тысяч военнослужащих, 287 танков, 449 бронетранспортеров и 95 вертолетов. Еще 17 стран намечали сформировать свои контингенты войск, а от ОВС НАТО в Европе - привлечь пять многонациональных объединений", - сказал Рудской.

Он считает, что "направленность учений носит явный антироссийский характер", так как практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах вблизи российских границ, а в качестве вероятных целей для поражения рассматривались объекты на территории РФ.

"Например, в ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер", - сказал начальник ГОУ Генштаба.