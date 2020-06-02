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Интерфакс-АВН

Силы НАТО впервые после "холодной войны" провели учение в Баренцевом море - Минобороны РФ

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Военные учения кораблей НАТО в Баренцевом море
Военные учения кораблей НАТО в Баренцевом море.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, Curtsy photo LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Силы НАТО активизировали свою военную деятельность в Арктике и отрабатывают в этом регионе перехват российских баллистических ракет, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"Активизируется деятельность НАТО в Арктике. Впервые с момента окончания "холодной войны", накануне празднования 75-летия Победы над фашистской Германией, в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО", - сказал Рудской на брифинге в понедельник

Он сообщил, что в состав отряда входили три американских эсминца с управляемым ракетным оружием, атомная подводная лодка и универсальный транспорт снабжения ВМС США, а также фрегат УРО ВМС Великобритании.

"В ходе учения отрабатывались задачи поражения объектов на территории Российской Федерации и перехвата российских баллистических ракет. Подобные действия нами расцениваются как провокационные несмотря на то, что американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах данных кораблей в Баренцево море", - заявил Рудской

Он сообщил, что активными действиями Северного флота развертывание кораблей НАТО было своевременно обнаружено, организовано их непосредственное сопровождение и слежение оружием.

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