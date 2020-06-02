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Интерфакс-АВН

Северный флот России будет усилен новыми подлодками и кораблями - главком ВМФ

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: РИА Новости/Сергей Гунеев

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Северный флот России получит новые стратегические подлодки и новые надводные корабли, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Северный флот сегодня является активно развивающимся флотом в составе Военно-морского флота. Будет продолжен курс на оснащение всех составляющих Северного флота новейшими образцами техники и вооружения. Перспектива развития Северного флота имеет четкие ориентиры и конкретные направления", - сказал Евменов в понедельник по случаю Дня Северного флота России.

"Будет продолжено оснащение подводных сил Северного флота атомными подводными лодками проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Это программное направление, обоснованное исключить любые угрозы с морских и океанских направлений", - заявил Евменов, которого цитирует официальный представитель ВМФ РФ Игорь Дыгало.

"Для Северного флота будет продолжено строительство серии фрегатов проекта 22350, а затем и их модификации. Фрегат "Адмирал Касатонов" пополнит надводную составляющую Северного флота в этом году", - сказал Евменов.

"В перспективе Северный флот будет получать в свой состав и новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700, которые уже показали эффективность", - сообщил главком ВМФ.

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Страны
Россия
Проекты
22350
885 Ясень
955 Борей
пр. 12700
СФ
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