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Т-90 Индии не помогут - Китай

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Sohu прокомментировали размещение танков Индии на приграничной территории с Китаем.

Китай заявил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90. Об этом рассказали журналисты в публикации для местного издания Sohu. Эксперты напоминают, что между КНР и Индией продолжаются территориальные споры. В связи с этим индийская сторона направила в приграничные регионы десятки боевых машин. 

Страна также увеличивает свое вооружение  и человеческие силы в спорном регионе Ладакха. Разведчики заметили размещенные ПВО около долины Галлеван.

В Китае заявили, говорит Питер.тв, что Пекин готов отразить любую атаку со стороны Индии. В частности, военные готовятся нанести удар по таковым мощностям Индии в случае агрессии противника. Автор Sohu уверен, что власти Индии решили отрабатывать боевые действия в регионе и идти до конца. Китайский обозреватель считает, что в результате противостояния с Китаем военные из Индии будут «разгромлены».

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
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