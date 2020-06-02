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Дальше и точнее – новые торпеды российской оборонки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Дальность действия и точность российских торпед повысится за счет новой системы наведения, разработанной в НИИ электронных приборов.

«Нашим специалистам удалось увеличить дальность обнаружения торпедой цели и повысить вероятность ее поражения», - рассказали ТАСС в пресс-службе концерна Ростех.

Новая система наведения может использоваться в торпедах различного калибра для стрельбы как по надводным, так и по подводным целям.

«Данная разработка превосходит по своим характеристикам как отечественные, так и зарубежные аналоги», - отметил заместитель главы НИИЭП Валерий Эдбавник. При этом новое оборудование, компактнее, экономичнее и дешевле прежнего.

За разработку новой системы наведения для торпед ВМФ России сотрудники НИИЭП удостоены стипендии президента РФ.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
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