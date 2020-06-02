Военные России провели «воспитательную» беседу с турками – защитите курдов

Западные СМИ вышли с заголовками о том, что мирных жители заблокировали российскую военную колонну на севере Сирии. В качестве доказательства было опубликовано соответствующее видео.

Инцидент произошел в окрестностях города Тель-Тамр провинции Хасака. Местные жители организовали акцию протеста. Они призвали сирийские власти отреагировать и оказать им помощь, так как страдают от набегов протурецких боевиков.

На митинг собралось около 40 человек, из них 10 мужчин и три десятка женщин. Патруль российской военной полиции, который проезжал по трассе остановился, чтобы выяснить причину митинга.

Женщины эмоционально поведали русским, что просят у них помощи, так как страдают от действий протурецких боевиков, которые перекрывают дороги, не пропуская людей, угоняют домашний скот, грабят фермы и поджигают поля.

Выслушав жителей, пишет FreeNews, собравшихся на акцию, российские военные пообещали оказать им содействие. С этой целью была проведена встреча с турецкими представителями, чтобы те оказали давление на своих сателлитов.