Войти
ЦАМТО

На судостроительном заводе им. Ленина в Астрахани спущено на воду крановое судно для ВМФ

79
0
0
Крановое судно ВТР-79
ВТР-79, военное траспортное крановое судно Северного флота.
Источник изображения: Богданов Вадим / www.trip-guide.ru

ЦАМТО, 1 июня. На судостроительном заводе им. Ленина в Астрахани спущено на воду крановое судно для ВМФ. После завершения его достройки у причальной стенки, будет проведен весь комплекс необходимых испытаний.

Планируется, что в ноябре текущего года оно будет передано в состав Каспийской флотилии. Экипаж судна составит более 20 человек.

В связи с активным развитием инфраструктуры базирования Каспийской флотилии, крановое судно будет полностью востребовано для различных обеспечивающих работ.

Справочно:

Крановое судно имеет водоизмещение 2201 т, длину корпуса – 52,2 м, ширину – 22,8 м и оснащено полноповоротным краном грузоподъемностью 150 т.

Строительство кранового судна было начато в июле 2019 года в специальном плавучем доке, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
КФ
Похожие новости
26.04.2012
Экипаж ракетного корабля «Татарстан» успешно выполнил ракетную стрельбу
27.01.2012
Зеленодольский завод и ВМФ не могут решить, кто займется ремонтом сторожевого корабля "Дагестан": цена вопроса – 60 млн рублей
10.11.2011
Каспийская флотилия в 2011 году пополнится двумя кораблями
22.03.2011
Проект 21630 «Буян» - малый артиллерийский корабль
05.10.2009
Гремя огнем, сверкая блеском стали
12.07.2007
Зеленодольский судозавод начал строительство фрегата для ВМС Вьетнама
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 01:31
  • 5
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 02.06 01:17
  • 167
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.06 00:51
  • 1
Россия предложила НАТО регламентировать понятие «опасное сближение» для авиации и флота
  • 02.06 00:49
  • 67
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 02.06 00:39
  • 23
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 02.06 00:23
  • 1
В России работают над созданием «орбитальных бензоколонок»
  • 02.06 00:15
  • 11
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 01.06 20:48
  • 24
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 01.06 20:32
  • 1
Спущено на воду головное грузопассажирское судно для Курильских островов
  • 01.06 20:26
  • 33
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 01.06 19:48
  • 1
Сломавшийся из-за санкций российский «Ресурс-П» заработал
  • 01.06 19:23
  • 46
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 01.06 18:13
  • 3
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 01.06 17:38
  • 5
«Разные задачи»: чем российские УДК отличаются от "Мистралей"
  • 01.06 17:35
  • 2
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники