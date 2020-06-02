Зенитчики ЦВО приступили к переобучению на комплексы С-400 и "Бук-М3" - командующий

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота во время тренировки по приведению в боевую готовность расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Екатеринбург. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие зенитного ракетного полка, дислоцированного в Поволжье, с 1 июня приступили к переобучению на новейшую ЗРС С-400 "Триумф", а алтайские зенитчики - на новейший комплекс "Бук-М3", сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин в понедельник.

"С 1 июня приступили к переподготовке личного состава зенитного ракетного полка на зенитную ракетную систему С-400 в специализированном профильном учебном центре. Завершением учебы станут начальные боевые стрельбы в ноябре на полигоне "Капустин Яр" Астраханской области", - сказал он.

Командующий войсками округа также отметил, что с 1 июня начата переподготовка личного состава зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Бийске, на зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

"Переучивание проходит в учебном центре войсковой ПВО сухопутных войск в Оренбурге и в Военной академии войсковой ПВО им. маршала Советского Союза А.М.Василевского в Смоленске", - пояснил он

Ранее сообщалось, что в 2020 году на вооружение двух зенитных ракетных полков, дислоцированных на территории Свердловской и Самарской областей, поступит четыре комплекта ЗРС С-400. Личный состав уральского полка уже прошел переобучение в специализированном профильном учебном центре.