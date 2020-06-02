Масштабное учение пройдет в августе на полигонах Сибири и Поволжья - командующий ЦВО

Екатеринбург. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Двустороннее командно-штабное учение на территории Кемеровской и Оренбургской областей станет главным мероприятием оперативной подготовки Центрального военного округа (ЦВО) в летнем периоде обучения, который стартовал 1 июня, сообщил журналистам командующий войсками округа Александр Лапин в понедельник.

"Главным мероприятием оперативной подготовки в летнем периоде обучения станет двустороннее командно-штабное учение на местности со второй и сорок первой армиями, особенностью которого станет отработка вопросов по созданию коалиционных группировок войск, отражению массированных ракетно-артиллерийских ударов, а также отработка ведения военных действий в "многосферной операции". В преддверии данных учений проведем комплекс специальных учений по опыту СКШУ "Центр-2019" с развертыванием систем всестороннего обеспечения", - сказал он.