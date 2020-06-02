Войти
Военное обозрение

С палками и камнями на броневик: показаны якобы столкновения военных Китая и Индии

76
0
0

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

На фоне нового витка противостояния Индии и КНР на спорных территориях, Нью-Дели направляет подкрепления в спорный регион Ладакх. Текущее обострение ситуации вызвано, согласно заявлениям Пекина, строительством индийскими военными оборонительных укреплений в китайской зоне. Со своей стороны, Нью-Дели обвиняет КНР в нарушении границы.

Как указывают СМИ, драки между военными длятся уже на протяжении нескольких недель. При этом оружие не применяется, видимо, во избежание эскалации конфликта. На этом фоне в Сети появляются видеоматериалы, на которых, как утверждают авторы, запечатлены столкновения между военными двух стран.

На одном из видео показан избитый человек, возможно плененный индийскими военными китайский солдат. Рядом находится бронеавтомобиль НОАК Dongfeng, который пытаются повредить палками, камнями и, предположительно, штык-ножом. Не получив заметного ущерба, машина отъезжает.

Однако индийская армия категорически отвергла подлинность видео.

В настоящее время никакого насилия не происходит. Разногласия разрешаются путем взаимодействия между боевыми командирами […] Мы решительно осуждаем попытки сенсационного освещения вопросов, затрагивающих национальную безопасность. СМИ просят не транслировать видеоматериалы, которые могут испортить нынешнюю ситуацию на границах

- утверждают в командовании.

Вполне возможно, что Нью-Дели, делая подобные заявления, пытается избежать эскалации конфликта. 5 мая уже произошел бой вблизи ледника Пангонг-Цо, в ходе которого семь индийских военнослужащих получили тяжелые ранения.

При этом имеются и другие материалы, свидетельствующие о далеко не мирном характере противостояния. Так, на одной из фотографий изображены китайские солдаты с палками, перед которыми на земле лежат раненые и связанные военные.

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Похожие новости
05.04.2019
В Индии предложили требовать долю в случае продажи Су-57 в Китай
31.10.2017
Выживаемость экипажа "Меркавы"
10.03.2016
Сергей Чемезов: Мы войдем в пятерку крупнейших машиностроительных холдингов мира
21.04.2014
"Государственный и частный космос: конкурентные возможности России"
09.12.2009
Для чего предназначен «Зверь Кандагара»?
07.12.2009
ВМС Китая получат первый авианосец к 2015 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 01:31
  • 5
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 02.06 01:17
  • 167
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.06 00:51
  • 1
Россия предложила НАТО регламентировать понятие «опасное сближение» для авиации и флота
  • 02.06 00:49
  • 67
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 02.06 00:39
  • 23
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 02.06 00:23
  • 1
В России работают над созданием «орбитальных бензоколонок»
  • 02.06 00:15
  • 11
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 01.06 20:48
  • 24
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 01.06 20:32
  • 1
Спущено на воду головное грузопассажирское судно для Курильских островов
  • 01.06 20:26
  • 33
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 01.06 19:48
  • 1
Сломавшийся из-за санкций российский «Ресурс-П» заработал
  • 01.06 19:23
  • 46
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 01.06 18:13
  • 3
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 01.06 17:38
  • 5
«Разные задачи»: чем российские УДК отличаются от "Мистралей"
  • 01.06 17:35
  • 2
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники