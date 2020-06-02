С палками и камнями на броневик: показаны якобы столкновения военных Китая и Индии

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

На фоне нового витка противостояния Индии и КНР на спорных территориях, Нью-Дели направляет подкрепления в спорный регион Ладакх. Текущее обострение ситуации вызвано, согласно заявлениям Пекина, строительством индийскими военными оборонительных укреплений в китайской зоне. Со своей стороны, Нью-Дели обвиняет КНР в нарушении границы.

Как указывают СМИ, драки между военными длятся уже на протяжении нескольких недель. При этом оружие не применяется, видимо, во избежание эскалации конфликта. На этом фоне в Сети появляются видеоматериалы, на которых, как утверждают авторы, запечатлены столкновения между военными двух стран.

На одном из видео показан избитый человек, возможно плененный индийскими военными китайский солдат. Рядом находится бронеавтомобиль НОАК Dongfeng, который пытаются повредить палками, камнями и, предположительно, штык-ножом. Не получив заметного ущерба, машина отъезжает.

Однако индийская армия категорически отвергла подлинность видео.

В настоящее время никакого насилия не происходит. Разногласия разрешаются путем взаимодействия между боевыми командирами […] Мы решительно осуждаем попытки сенсационного освещения вопросов, затрагивающих национальную безопасность. СМИ просят не транслировать видеоматериалы, которые могут испортить нынешнюю ситуацию на границах

- утверждают в командовании.

Вполне возможно, что Нью-Дели, делая подобные заявления, пытается избежать эскалации конфликта. 5 мая уже произошел бой вблизи ледника Пангонг-Цо, в ходе которого семь индийских военнослужащих получили тяжелые ранения.

При этом имеются и другие материалы, свидетельствующие о далеко не мирном характере противостояния. Так, на одной из фотографий изображены китайские солдаты с палками, перед которыми на земле лежат раненые и связанные военные.

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive