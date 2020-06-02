«Фыркал всю дорогу»: Астронавты США рассказали о полёте Crew Dragon к МКС

Источник изображения: topwar.ru

Вчера в 17 часов 16 минут запущенный с мыса Канаверал 30 мая с помощью ракеты-носителя Falcon 9 пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции, доставив на ее борт американских астронавтов Дугласа Хёрли и Роберта Бенкена. Безусловно, это прежде всего триумф принадлежащей Илону Маску корпорации SpaceX. Однако это также и серьезная победа Соединенных Штатов, сделавших большой шаг в космической гонке.

Стыковкой руководила автоматика, осуществляющая практически все функции Crew Dragon, для которого наличие у его «штурвала» человека вовсе не обязательно: как и любое детище Маска, этот космический аппарат является настолько «умным», насколько это вообще возможно для машины. Космические путешественники, ранее совершавшие полеты как на Space Shuttle, так и на «Союзах», уже поделились своими впечатлениями от новой техники. По словам Дага Хёрли, он рассчитывал на «более плавный» в сравнении с использующим твердотопливные ускорители Space Shuttle полет. Однако эти ожидания не оправдались – отделение от Falcon 9 прошло «довольно жестко», хотя и с «приемлемыми» перегрузками.

Источник изображения: topwar.ru

В свою очередь, Роберт Бенкен пошутил относительно того, что Crew Dragon «фыркал и пыхтел всю дорогу на орбиту», чем весьма удивил астронавтов, которые «не могли понять, кто кого везет». Но в целом, по словам астронавтов, полет прошел «довольно живо», а «жесткость» была не такой уж большой. До прибытия в конечную точку маршрута они даже смогли «расслабиться и поспать». Встреча на орбите прошла вполне успешно, и гости, перейдя на станцию, пополнили нынешний экипаж МКС, состоящий из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также гражданина США Криса Кэссиди.

Провести в этой компании им предстоит ориентировочно от месяца до четырех, после чего Crew Dragon должен будет вернуть своих пассажиров домой, на Землю. Только тогда можно будет с уверенностью говорить об успешном завершении осуществляемой сейчас миссии Demo-2, которое будет означать, что у США снова появились собственные пилотируемые корабли. Напомним, что миссия Demo-1, в процессе которой Crew Dragon путешествовал к МКС без экипажа, прошла вполне штатно.

Скорее всего, так же завершится и нынешний полет. Что это будет означать? Прежде всего утрату Россией пусть и не такой длительной, но абсолютной монополии на пилотируемые полеты в космос. Напомним, ранее, на протяжении 9 лет после прекращения действия программы Space Shuttle, астронавты из США вынуждены были добираться на орбиту исключительно на наших «Союзах», платя за это весьма внушительные суммы (примерно 90 миллионов долларов за каждого).

В «Роскосмосе», кстати, уже прокомментировали данный момент, причем в весьма положительном ключе. Официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко посоветовал всем не делать из этого трагедии и не устраивать «истерик».

Теперь для того, чтобы попасть на орбиту Земли, есть не одна транспортная система, а две, и это замечательно!»

— прокомментировал он успех американцев.

Что ж, первый успешный пилотируемый полет Crew Dragon, совершенный не куда-либо, а к российской МКС, вполне мог бы стать точкой отсчета новой главы российско-американского сотрудничества. Возможно, и станет. Единственное, что в этом плане весьма настораживает, так это слова президента США Дональда Трампа, сказанные им после успешного запуска 30 мая:

Теперь мы скоро высадимся на Марсе, и у нас будут самые великие вооружения, какие только можно представить!»

Если дело будет развиваться в таком ключе, вряд ли рассмотрение планов по освоению космоса в таком ключе приведет к чему-то позитивному.