The National Interest (США): почему выход из Договора по открытому небу — это ошибка

Во время экономического кризиса и пандемии коронавируса США должны избегать действий, которые ведут к еще большей дестабилизации в мире. Вместо этого Вашингтон говорит о выходе из Договора по открытому небу, сетует автор.

Во времена, когда весь мир столкнулся с беспрецедентным кризисом общественного здравоохранения и экономики, Соединенные Штаты должны возглавлять международное сообщество, сотрудничать с союзниками и избегать действий, которые ведут к еще большей дестабилизации международной обстановки. Решение выйти из Договора по открытому небу является прямо противоположным этому.

За неделю до Для поминовения администрация Трампа приняла несколько решений, которые привели к тому, что Соединенные Штаты и весь мир оказались в ситуации почти столь же опасной, как и Кубинский (Карибский) ракетный кризис в 1962 году. 21 мая 2020 года правительство США объявило о намерении через шесть месяцев выйти из "Договора по открытому небу" - шаг, который отставной генерал ВВС и бывший директор ЦРУ и Агентства национальной безопасности Майкл Хайден назвал безумным.

Этот договор, впервые предложенный президентом-республиканцем генералом Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году и подписанный в 1992 году президентом-республиканцем Джорджем Бушем-старшим, был заключен не только между Россией и США, но и между тридцатью одной европейской страной и Канадой. Он вступил в силу в 2002 году при администрации другого президента-республиканца Джорджа Буша-младшего.

Договор позволяет каждой из стран-участниц проводить невооруженные разведывательные полеты над территорией друг друга для сбора информации о военных действиях, а также предоставлять сведения, что ни одно государство не планирует крупное наступление, и обмениваться информацией с другими членами соглашения. С момента вступления договора в силу государства-участники осуществили более четырнадцати сотен полетов над территорией друг друга.

Как и любое соглашение, Договор по открытому небу не выполнялся идеально. Американские официальные лица заявляют, что Россия нарушала условия ДОН. Например, с 2014 года Москва ограничила дальность некоторых полетов над российским анклавом Калининград до 500 километров и заблокировала все пролеты вблизи российско-грузинской границы с 2010 года.

Однако, несмотря на то, что эти ограничения и правда являются нарушениями договора, они практически не повлияли на наши возможности мониторинга. Кроме того, Соединенные Штаты в ответ запретили России полеты над Тихоокеанским флотом на Гавайях и над объектами перехватчиков противоракетной обороны на Аляске. Постоянная деятельность по выявлению и устранению нарушений по-прежнему является частью обеспечения соблюдения любого договора, и в прошлом Соединенные Штаты и Россия могли успешно решать возникающие проблемы.

Но в целом договор принес пользу Соединенным Штатам, и американское общество является гораздо более открытым, чем другие подписавшие договор стороны, в особенности, Россия.

Например, четыре демократических члена Конгресса США отметили в письме к администрации Трампа, что в соответствии с договором Соединенные Штаты смогли выполнять полеты в 2014 году после аннексии Россией Украины (прим. пер.: наверное, Крыма лучше поставить?), а также в 2018 году, когда русские перехватили три украинских корабля с экипажем в Черном море. По иронии судьбы, Соединенные Штаты летают над Россией в три раза чаще, чем Россия выполняет полеты над США. Более того, другие участники договора с 2002 года провели более пятисот дополнительных полетов над территорией России, поэтому они полагают, что договор остается функциональным и полезным.

Однако, что наиболее важно, выход из "Договора по открытому небу" продолжит процесс разрушения режима контроля над вооружениями между Соединенными Штатами и Советским Союзом, который создавался десятилетиями, начиная с 1972 года при президенте Ричарде Никсоне. Президент Джордж Буш-младший положил начало процессу подрыва этого режима контроля над вооружениями еще в 2002 году, когда США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Дональд Трамп ускорил разрушение режима, в одностороннем порядке выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (INF) и отказавшись принять предложение президента России Владимира Путина продлить еще на пять лет новый договор СНВ-III (New START), действие которого истекает в феврале 2021 года.

Таким образом, нет никаких оснований для выхода из Договора по открытому небу. Вместо того, чтобы выходить из соглашения, Соединенным Штатам следует модернизировать системы наблюдения на своих устаревших самолетах с тем, чтобы они соответствовали более передовым самолетам России, а также имеет смысл обсудить пути модернизации и возобновления ныне несуществующего договора о РСМД и продления нового договора СНВ-III.

К сожалению, вместо этого администрация Трампа усугубила ситуацию, фактически обдумывая возобновление проведения ядерных испытаний в США впервые с 1992 года с тем, чтобы оказать давление на Россию и Китай и вынудить их заключить новую трехстороннюю сделку по стратегическим ядерным вооружениям. Такой шаг обречет на разрушение "Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" и, вероятно, спровоцирует новую гонку вооружений.

Более того, в тот день, когда Соединенные Штаты объявили о выходе из ДОН, новый спецпредставитель Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты готовы предать Россию и Китай забвению только чтобы выиграть новую гонку ядерных вооружений.

Как указывают бывший министр энергетики Эрнест Мониз и бывший председатель сенатского комитета по вооруженным силам Сэм Нанн: "Всеобъемлющие, проверяемые соглашения о контроле над вооружениями, заключенные как благодаря республиканской, так и демократической администрации, укрепили национальную безопасность США в последние пятьдесят лет. Разрыв этих соглашений без реальных альтернатив угрожает безопасности США и союзников сегодня и на долгие годы вперед".

Во времена, когда весь мир столкнулся с беспрецедентным кризисом общественного здравоохранения и экономики, Соединенные Штаты должны возглавлять международное сообщество, сотрудничать с союзниками и избегать действий, которые ведут к еще большей дестабилизации международной обстановки. Решение выйти из Договора по открытому небу является прямо противоположным этому. Надеемся, что в течение следующих шести месяцев администрация Трампа пересмотрит свои планы по поводу выхода из соглашения.

Доктор Лоуренс Дж. Корб является старшим научным сотрудником Центра американского прогресса, а также с 1981 по 1985 год служил помощником министра обороны и преподавал в Академии береговой охраны с 1971 по 1975 годы.

Лоуренс Дж. Корб (Lawrence J. Korb)