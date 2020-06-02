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Интерфакс-АВН

Северный флот в июне проведёт крупные учения в Норвежском и Баренцевом морях - командующий

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БПК "Адмирал Левченко"
БПК "Адмирал Левченко", Северный Флот.
Источник изображения: foto.mail.ru/community/voen_mor_flot

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Масштабные учения проведёт Северный флот в июне текущего года, сообщил командующий флотом Александр Моисеев.

"Будет задействовано более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 летательных аппаратов разных типов. Манёвры пройдут в полигонах Северного флота в Баренцевом море. Отдельные эпизоды мы отработаем в море Норвежском", - сказал Моисеев в интервью, публикуемом в понедельник газетой Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

По оценке военачальника, это "масштабный сбор поход, в ходе которого будет отработана совокупность задач, решаемых различными группировками сил и войск флота".

"Все действия наших сил спланированы с учётом международной обстановки, носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо", - отметил контр-адмирал.

СФ - единственный флот, приравненный по масштабам решаемых задач к военному округу. Поясняя, в чём его отличительные особенности, командующий напомнил, что объединенное стратегическое командование на базе Северного флота было сформировано декабре 2014 года.

"Такое решение было принято, в первую очередь, исходя из важности перспектив развития Арктики. Сегодня Северный флот, наряду с другими военными округами, является межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооружённых сил России, решающим весь спектр задач по обеспечению военной безопасности государства и стратегической стабильности на отдельном Арктическом направлении. В настоящее время в его территориальной зоне ответственности- Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Ненецкий автономный округ, а войска флота дислоцированы на территории ещё пяти субъектов России и практически на всех арктических архипелагах", - сказал Моисеев.

По его оценке, структура и состав СФ, его основных объединений и соединений "позволяют качественно решать все задачи, стоящие перед военным округом, включая работу с призывной молодежью и мобилизационными ресурсами". "В то же время Северный флот имеет и свои отличия. В его составе действуют морская, сухопутная и воздушная составляющие. Но самое главное - стратегические ядерные силы государства. Именно Северный флот первым освоил ракетные подводные крейсеры стратегического назначения четвертого поколения проекта "Борей", вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". В составе флота успешно действуют и другие проекты, которые в течение нескольких десятилетий остаются гарантом поддержания международной стабильности и паритета сил. Способность парировать все современные вызовы и угрозы в Арктике обеспечивает обновление флота, проходящее своевременно в соответствии с существующими и перспективными планами", - заявил командующий.

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Норвегия
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Булава-30
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Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
Арктика
Военные учения
СФ
Ядерный щит
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