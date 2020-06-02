Легендарному «Граду» - 60

30 мая 1960 года правительство СССР поручило новгородскому предприятию СКБ-203 создать боевую и транспортную машину для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

За короткое время этот артиллерийский комплекс получил широкое распространение во всём мире благодаря поражающей мощи, высокой надёжности и простоте эксплуатации. Возможности этой системы позволяют эффективно уничтожать скопление живой силы, бронетехники и огневых средств противника.

Сегодня на вооружении российской армии стоит модернизированная версия «Града», получившая название «Торнадо-Г», которая значительно превосходит предшественника по дальности и автоматизации управления. По мнению экспертов, РСЗО семейства «Град» по-прежнему представляет собой очень грозное оружие, отмечает РТ.