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Легендарному «Граду» - 60

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Источник изображения: vpk-news.ru

30 мая 1960 года правительство СССР поручило новгородскому предприятию СКБ-203 создать боевую и транспортную машину для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

За короткое время этот артиллерийский комплекс получил широкое распространение во всём мире благодаря поражающей мощи, высокой надёжности и простоте эксплуатации. Возможности этой системы позволяют эффективно уничтожать скопление живой силы, бронетехники и огневых средств противника. 

Сегодня на вооружении российской армии стоит модернизированная версия «Града», получившая название «Торнадо-Г», которая значительно превосходит предшественника по дальности и автоматизации управления. По мнению экспертов, РСЗО семейства «Град» по-прежнему представляет собой очень грозное оружие, отмечает РТ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Торнадо-Г
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