Черноморский флот получит патрульный корабль "Павел Державин" ранее контрактных сроков - Минобороны РФ

Переданный на заводские ходовые испытания патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" (заводской номер 163) в Новороссийске, 21.04.2020.

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Третий в серии патрульный корабль (ПК) "Павел Державин" проекта 22160, предназначенный для Черноморского флота, проходит испытания с опережением сроков, сообщает министерство обороны РФ.

"Третий патрульный корабль "Павел Державин" зеленодольцы планируют передать Черноморскому флоту ранее оговоренных контрактом сроков", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в четверг.

Сейчас корабль находится на сдаточной базе в Новороссийске.

"Ведётся подготовка к электромагнитной обработке и наладочному выходу в море. Действующие ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, не помешали судостроителям досрочно выйти на ответственный этап испытаний новой боевой единицы для Военно-морского флота", - информирует ведомство.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что "согласно контрактных сроков патрульный корабль "Павел Державин" будет передан в состав ВМФ России до конца 2020 года".

Зеленодольский завод имени Горького уже передал ВМФ два корабля проекта 22160: "Василий Быков" - 20 декабря 2018 года и "Дмитрий Рогачев" - 11 июня 2019 года.

ПК проекта 22160 спроектирован АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург). На корабле впервые в России реализована модульная концепция морского вооружения. ПК Предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны, также может выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами. Водоизмещение - около 2 000 тонн, скорость - до 30 узлов. Дальность плавания - 6 000 миль, автономность - 60 суток. Экипаж - до 80 человек. На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитным ракетным комплексом и пулеметами.