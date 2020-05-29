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Интерфакс-АВН

Последние действия США грубо нарушают иранскую ядерную сделку - МИД РФ

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Реализация СВПД замедлится, но не остановится

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Москва осуждает решение Вашингтона о прекращении действий санкционных изъятий в отношении Ирана, этот шаг грубо нарушает резолюцию СБ ООН 2231, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение США о прекращении действий, предусмотренных для ряда проектов в рамках ядерной сделки, изъятие из американских односторонних санкций - это очередное проявление линии США по грубому нарушению СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и, соответственно, как уже было сказано, резолюции СБ ООН", - сказала Захарова на брифинге.

"Мы, конечно, осуждаем данный шаг, мировое сообщество давно призывает Вашингтон вернуться к выполнению своих обязательств по этим документам, но при этом мы фиксируем стойкую неприязнь американского политического истэблишмента к Ирану, она перевешивает и правовую ответственность перед партерами, и заботу о собственной репутации в мире как договороспособного государства, и необходимость укрепления авторитета СБ ООН", - заявила Захарова.

Она отметила, что данный шаг направлен на срыв СВПД и резолюции 2231 СБ ООН. Захарова подчеркнула, что США своими действиями не дают завершить реализацию ядерной составляющей СВПД.

"Отсюда вытекает вопрос: правильно ли мы понимаем, что теперь в Вашингтоне за то, чтобы Иран самостоятельно достраивал, например, реактор в Араке? Совсем недавно такая перспектива, наоборот, пугала американскую сторону. (...) С практической точки зрения отмена этих так называемых вэйверов может замедлить, но не остановить выполнение тех важных реконфигурационных проектов, которые составляют основу договоренностей 2015 года", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отменяет исключения из санкций Вашингтона против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к СВПД. Иностранные участники имеют 60 дней для свертывания соответствующей деятельности в Иране.

Исключение по первому блоку российско-иранского проекта АЭС "Бушер" продлят на три месяца.

Со своей стороны заместитель госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд заявил в четверг, что США на данный момент не возражают против работы ядерного реактора в иранском Бушере, но будут пересматривать свое решение каждые 90 дней.

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