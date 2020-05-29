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Интерфакс-АВН

В МИД РФ допускают, что США готовятся выйти из Договора о запрещении ядерных испытаний

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Здание МИД РФ. Фото: azadliq.org.

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - В Москве не исключают, что Вашингтон намерен отозвать свою подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как отмечалось ранее российской стороной, мы не исключаем, что Вашингтон ... готовит общественное мнение для того, чтобы отозвать свою подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что "Россия не намерена отказываться от введенного в 1992 году моратория на ядерные испытания, пока такой мораторий добросовестно соблюдается другими ядерными государствами-участниками Договора о нераспространении ядерного оружия".

"Россия ратифицировала Договор еще в 2000 году и исходит из того, что необходимо предпринять все усилия, чтобы этот документ вступил в силу", - заявила Захарова.

О признаках подготовки США к выходу из ДВЗЯИ в российском МИД говорили еще в прошлом году. Так, 11 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал: "Меня очень тревожит ситуация с ДВЗЯИ. Некоторое время назад ответственные лица в Вашингтоне выступили с серией инсинуаций по поводу того, что Россия якобы предпринимает шаги, которые означают или могут означать нарушение ДВЗЯИ".

"Мне кажется, что в данном случае мы имеем акт подготовки пропагандистской к последующим шагам, которые будут означать дальнейшее расшатывание ДВЗЯИ путём постепенного движения к выходу из этого договора", - добавил Рябков.

ДВЗЯИ начали разрабатывать в середине 1990-х годов по инициативе большой группы стран. 10 сентября 1996 года он был одобрен Генассамблеей ООН.

ДВЗЯИ запрещает проводить не только испытания ядерного оружия, но и атомные взрывы в мирных целях. Данный запрет носит всеобъемлющий характер и распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей).

На данный момент под ДВЗЯИ подписались 183 государства, в том числе США, Франция, Великобритания, Китай и Россия, однако для того, чтобы договор вступил в силу, необходимо, чтобы он был ратифицирован 44 странами, имеющими ядерное оружие или потенциальные возможности его создания (согласно списку МАГАТЭ).

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