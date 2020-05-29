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Интерфакс-АВН

Атомная подлодка "Князь Владимир" передана ВМФ РФ - ОСК

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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Кулешов

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" завершил испытания и передан ВМФ, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

"Сегодня, 28 мая, на Севмаше (входит в ОСК) состоялось подписание приемного акта ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир"... Приемный акт подписывается после успешного завершения всех этапов испытаний корабля и подтверждает его готовность для передачи в эксплуатацию Военно-морскому флоту", - сообщили в корпорации.

Подписи под документом поставили председатель комиссии госприемки кораблей Главного командования ВМФ Алексей Потешкин, гендиректор Севмаша Михаил Будниченко, генконструктор конструкторского бюро "Рубин" Сергей Суханов и командир лодки Владислав Дружин.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трёх "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. Оно было сформировано 10 лет назад в рамках проводимой оптимизации Вооруженных сил России. В него вошли соединения с боевыми традициями и 60-летней историей эксплуатации атомных подводных лодок.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Князь Владимир
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Компании
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СФ
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