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РИА Новости

МИД допустил выход США из договора о запрете испытаний ядерного оружия

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Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5
Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / John Kowalski

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва не исключает, что США готовят почву для отзыва своей подписи под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.

"Схема понятна: сначала идут вымышленные обвинения в адрес других, затем готовится почва для каких-либо вполне очевидных шагов администрации. Как отмечалось ранее российской стороной, мы не исключаем, что Вашингтон таким образом готовит общественное мнение для того, чтобы отозвать свою подпись под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что ДВЗЯИ - один из важнейших документов в сфере нераспространения ядерного оружия.

"Также хочу обратить внимание, что подобный алгоритм действий прорабатывался американской администрацией неоднократно через утечки, вброс соответствующих материалов, подготовку статей", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан в 1996 году, однако ряд стран, включая США и КНР, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний.

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