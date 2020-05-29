$25 миллиардов – серьезный стимул Турции в Ливии

Ливия находится на пороге нового всплеска вооружённого противостояния двух основных внутренних сил - Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем и Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.

За ПНС и ЛНА стоят внешние силы, поэтому, как отмечает иорданское издание Al Bawaba, в этом регионе Северной Африки уже, по сути, развернулась новая опосредованная война на пространстве Большого Ближнего Востока.

У этой войны есть свой геоэкономический контекст, присутствуют бизнес-интересы региональных держав. Нефтяные компании и их государственные покровители видят огромный потенциал в неиспользованных природных ресурсах Ливии. Помимо этого, выражен и интерес по участию в будущих инфраструктурных проектах на ливийской территории, когда здесь установится мир и у местного правительства появятся деньги.

В связи с этим аналитики объясняют самое активное вмешательство Турции в «ливийское досье», помимо прочего, тем, что Анкара таким своеобразным образом «обменивает поддержку ПНС Сараджа на признание своих энергетических претензий в Восточном Средиземноморье и обещание выполнения обязательств, которые оцениваются в 25 миллиардов долларов замороженных турецких строительных контрактов в стране», отмечает Al Bawaba.