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РИА Новости

США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране

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Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Бушерская АЭС станет единственным исключением из американских санкций, которое США оставят для мирной атомной программы Ирана, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

"США предоставляют 90-дневное продление исключения, которое касается международной поддержки энергоблока 1 Бушерской атомной электростанции, чтобы обеспечить безопасность работы. Мы продолжим внимательно следить за всеми событиями в иранской ядерной программе и можем модифицировать это исключение в любое время", - говорится в письменном заявлении Помпео.

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Страны
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
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