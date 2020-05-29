США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Бушерская АЭС станет единственным исключением из американских санкций, которое США оставят для мирной атомной программы Ирана, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

"США предоставляют 90-дневное продление исключения, которое касается международной поддержки энергоблока 1 Бушерской атомной электростанции, чтобы обеспечить безопасность работы. Мы продолжим внимательно следить за всеми событиями в иранской ядерной программе и можем модифицировать это исключение в любое время", - говорится в письменном заявлении Помпео.