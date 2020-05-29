ВВС Индии приняли первый легкий боевой самолет LCA "Теджас" Mk.1 в стандарте FOC

ЦАМТО, 28 мая. ВВС Индии 27 мая на авиабазе в Сулуре (шт.Тамилнад) провели официальную церемонию ввода в эксплуатацию первого легкого боевого самолета LCA "Теджас" Mk.1 в стандарте полной готовности к боевому применения (FOC).

Как сообщает The Hindu, одновременно состоялась церемония начала эксплуатации самолетов LCA "Теджас" во втором подразделении – 18-й авиаэскадрильи 3-го авиакрыла.

По словам командующего ВВС Индии маршала авиации Ракеша Кумара Сингха Бхадаурия, в стандарте полной готовности к боевому применения LCA "Теджас" дополнительно имеет возможность дозаправки в воздухе, оружие ближнего боя (двухствольная пушка ГШ-23), дополнительные сбрасываемые топливные баки, ракеты класса "воздух-воздух" дальнего действия, обновленные пакет программного обеспечения и систему управления полетом.

Как заявил на церемонии глава Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Р.Мадхавана, компания ожидает одобрения Кабинетом министров страны контракта по закупке для ВВС 83 истребителей LCA "Теджас" Mk.1A в конце третьего квартала этого года (ранее контракт планировалось подписать в августе, однако срок был перенесен из-за ситуации с COVID-19).

Напомним, что разработка самолета LCA с целью замены истребителей МиГ-21 началась в 1983 году. Работы над проектом велись Агентством авиационных разработок ADA (Aeronautical Development Agency), компанией Hindustan Aeronautics Limited, Советом по научным и промышленным разработкам (CSIR), Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO), ВВС Индии, а также рядом других организаций.

Первый полет продолжительностью 18 мин. самолет LCA TD-1 совершил 4 января 2001 года. Первый сверхзвуковой полет состоялся в августе 2003 года. По различным причинам проект существенно отстал от первоначально согласованного графика.

Легкий боевой самолет LCA "Теджас" Mk.1 достиг состояния начальной готовности к боевому применению (IOC) в 2013 году. Самолеты данной конфигурации вошли в боевой состав 45-й эскадрильи ВВС Индии в июле 2016 года.

В перспективе ADA и HAL планируют разработать учебно-тренировочный самолет на базе LCA Mk.1, который получил название "Сверхзвуковой многоцелевой УТС" (SPORT – Supersonic Omni Role Trainer). Тем не менее, разногласия по поводу требований к этой программе с ВВС остаются серьезной проблемой.