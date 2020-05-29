Пентагон задумал добиться военной помощи для Украины на $125 млн

Пентагон уведомил конгресс США о том, что Украине необходимо оказать дополнительную военную помощь на $125 млн, так как страна добилась успехов в проведении реформ. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в конгрессе и минобороны.

Данные средства являются второй половиной пакета помощи на $250 млн, который ранее был одобрен конгрессом.

Основание для оказания финансовой поддержки Киеву базируется на том, что Украина достигла результатов в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении общественного контроля.

«Новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания поступающего артиллерийского и ракетного обстрела, десятки машин скорой помощи, оборудование для безопасной связи, в том числе 100 «тактических планшетов» и два патрульных катера», — говорится в статье.

Вместе с тем представитель Пентагона отказался комментировать данную информацию и сослался на политику департамента не обсуждать статьи о военной поддержке, которые находятся на рассмотрении в конгрессе.

О том, что США планируют предоставить Украине военную помощь на $125 млн CNN сообщал еще в начале марта. Однако и на тот момент официальных подтверждений этой информации журналистам не удалось получить.

В начале января госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Помпео подтвердил «решительную поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины и заявил о том, что Вашингтон нацелен на стратегическое партнерство с Киевом.