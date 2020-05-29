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ТАСС

ВПК разработала бронеавтомобиль, унифицированный с гражданской техникой

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Tiger-M_001
Бронированный автомобиль 233114 «Тигр-М». Фото: ООО «Военно-промышленная компания».

Название и основные характеристики машины пока не сообщаются

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК), производящая бронетранспортеры БТР-82А и бронемашины семейства "Тигр", разработала бронеавтомобиль, максимально унифицированный с гражданской автомобильной техникой для сокращения стоимости эксплуатации. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"На днях была завершена сборка и покраска нашего нового бронеавтомобиля легкого класса. Основная концепция создания этой машины направлена на решение задачи унификации с распространенными марками эксплуатируемых в стране коммерческих автомобилей, а также возможностью использования для его обслуживания и ремонта сервисной сети по всей территории РФ", - проинформировал Красовицкий.

По его словам, за счет применения узлов и агрегатов массового производства новый бронеавтомобиль обладает минимальной стоимостью и увеличенным ресурсом.

Глава ВПК не сообщил названия и основных характеристик автомобиля. "Эту машину и ряд других наших новых разработок мы представим на форуме "Армия-2020", - добавил он.

ВПК является крупнейшим российским производителем колесных бронеавтомобилей и бронетранспортеров.

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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
ВПК ООО
Проекты
АРМИ-20XX
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