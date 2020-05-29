Ситуация в Афганистане напрямую затрагивает безопасность Ирана - замглавы иранского МИД

Дубай. 27 мая. ИТНЕРФАКС - Тегеран прикладывает усилия для достижения мира в Афганистане, поскольку ситуация в этой стране оказывает непосредственное воздействие на безопасность Ирана, заявил в среду замглавы иранского МИД Мохсен Бахарванд.

"Мы окажем любую помощь, которую можем, народу Афганистана, поскольку стабильность Афганистана влияет на безопасность Ирана, на регион и на глобальную безопасность", - заявил Бахарванд в интервью агентству ИРНА.

"Прошлым вечером на встрече с главой Высшего совета национального примирения (Афганистана - ИФ) Абдуллой Абдуллой мы рассмотрели вопросы мира и сотрудничества между Ираном и Афганистаном", - сказал он.

По данным агентства, Бахарванд и Абдулла обсудили итоги расследования в отношении инцидента, произошедшего на границе стран в начале мая. Некоторые афганские СМИ сообщали, что 2 мая иранские пограничники подвергли пыткам и сбросили в реку Теджен нескольких иммигрантов из Афганистана.