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Интерфакс-АВН

Ситуация в Афганистане напрямую затрагивает безопасность Ирана - замглавы иранского МИД

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Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

Дубай. 27 мая. ИТНЕРФАКС - Тегеран прикладывает усилия для достижения мира в Афганистане, поскольку ситуация в этой стране оказывает непосредственное воздействие на безопасность Ирана, заявил в среду замглавы иранского МИД Мохсен Бахарванд.

"Мы окажем любую помощь, которую можем, народу Афганистана, поскольку стабильность Афганистана влияет на безопасность Ирана, на регион и на глобальную безопасность", - заявил Бахарванд в интервью агентству ИРНА.

"Прошлым вечером на встрече с главой Высшего совета национального примирения (Афганистана - ИФ) Абдуллой Абдуллой мы рассмотрели вопросы мира и сотрудничества между Ираном и Афганистаном", - сказал он.

По данным агентства, Бахарванд и Абдулла обсудили итоги расследования в отношении инцидента, произошедшего на границе стран в начале мая. Некоторые афганские СМИ сообщали, что 2 мая иранские пограничники подвергли пыткам и сбросили в реку Теджен нескольких иммигрантов из Афганистана.

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Страны
Афганистан
Иран
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