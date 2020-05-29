Россия создаст свою космическую станцию после 2030 г. - Рогозин

Она сможет дозаправлять корабли и спутники, станет местом сборки аппаратов для освоения дальнего космоса

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Новая российская орбитальная станция будет создана после 2030 года, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сейчас мы приступаем к созданию новой орбитальной станции, у нас уже есть в резерве два модуля, один уже создан, так называемый узловой модуль, второй - это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Мы к ней планируем нарастить несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - заявил глава "Роскосмоса".

Он отметил: вопрос о том, станет ли будущая станция исключительно российской или международной, будет зависеть от мировой конъюнктуры. "От отношения к нам оппонентов и союзников, но в целом мы создаем техническую платформу для того, чтобы вдохнуть в нее жизнь", - сказал Рогозин.

Он рассказал об основных отличиях нового комплекса от Международной космической станции, на которой в настоящее время проводятся научные изыскания.

"Она может быть посещаемой, постоянно обитаемой, но отличие нашей новой национальной станции от МКС будет в одном и само главном: она станет платформой для решения самых разных задач. Например, МКС сегодня не способна выступать в качестве заправки топливом кораблей, которые прилетают к Международной космической станции, а это потребуется", - сказал глава "Роскосмоса".

Он пояснил, что России нужна заправочная орбитальная станция, которая позволит дозаправлять спутники, увеличивая их ресурс работы на орбите, космические корабли для более дальних переходов.

"То есть фактически мы создаем ступеньку для покорения дальнего космоса", - заявил Рогозин.

Он сообщил также, что станция сможет обеспечивать контроль за состоянием российской спутниковой группировкой и станет местом сборки космических аппаратов для полетов дальний космос.

"Мы собираемся для полётов на Марс, на Луну, к астероидам собирать космические конструкции на орбите, потому что поднимать всю конструкцию с Земли - это очень сложно и тяжело. Американцы считали, что пуск сверхтяжелой ракеты - это примерно $2 млрд, у нас конечно будет дешевле, но это тоже большие деньги", - сказал Рогозин.

Кроме того, станцию планируется использовать в качестве ремонтной базы космических аппаратов, построенных по модульному принципу, которые могли бы на время ремонта сближаться с ней.

В середине мая Рогозин сообщил, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

"Под его руководством планируется продолжить интеграцию предприятий ракетно-космической промышленности страны. Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК "Энергия": запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля "Орёл" в 2023 году, руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и её элементов, а также целый ряд других проектов, в том числе разработка концепции новой орбитальной станции", - сказал Рогозин.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте. "На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три - МЛМ, узловой и НЭМ с МКС - плюс ещё два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля - "Наука" узловой и научно-энергетический. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС данными модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.