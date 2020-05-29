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Интерфакс-АВН

Испытания стратегической ракеты "Сармат" идут по графику - Рогозин

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Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"
Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".
Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Работы над новой российской стратегической ракетой "Сармат", подготовка к её летным испытаниям идут по плану, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы ведем планомерно и последовательно испытания нового стратегического боевого ракетного комплекса. Надеюсь, что по плану мы запустим его в летные испытания тогда, когда это обозначил президент. Я имею в виду комплекс "Сармат". Мы его делаем", - сказал Рогозин в среду в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

20 февраля прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приступили к новому этапу испытаний "Сармата". Ранее сообщалось, что "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

19 ноября 2019 года заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов заявил, что инфраструктура для размещения стратегических ракетных комплексов нового поколения будет полностью готова в 2021 году.

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