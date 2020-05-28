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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Беларусь усилит безопасность Европы – соглашение о военных объектах России будет продлено

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474-й отдельный радиотехнический узел «Барановичи»
474-й отдельный радиотехнический узел «Барановичи».
Источник изображения: http://wikimapia.org/

В июне текущего года должно быть принято решение о дальнейшей судьбе российских объектов на территории Беларуси, нахождение которых регламентируется соглашением от 6 января 1995 года. Согласно данному документу, 6 июня 2021 года истекает срок аренды Россией недвижимого имущества и земельных участков, на которых располагаются 474-й отдельный радиотехнический узел «Барановичи» (Ганцевичи, Брестская область) и 43-й узел связи Военно-морского флота РФ (Вилейка, Минская область).

Ряд «экспертов и специалистов», желающих «хайпануть» на комментировании данной ситуации, уже не первый год заявляют, что белорусская сторона не желает продлевать сроки аренды, а также, что возможное закрытие этих двух объектов в Беларуси, в случае отказа официального Минска продлить их работу, не повлияет принципиально на обороноспособность России. Более того, часть «около военных аналитиков» утверждает, что по этим объектам может быть нанесен превентивный ядерный удар.

Во-первых, Президент Лукашенко всегда утверждал, что официальный Минск продлит договор и не возьмет за это ни копейки.

Во-вторых, утверждения про «принципиально» повлияет или нет могут вести только специалисты данной области, но уж точно не «эксперты» из милиции или пограничных войск, зачастую не имеющие понятия, что такое вообще РЛС и принцип их действия. Ну, а заявления про ядерный удар, вообще, кроме как бредом назвать сложно.

Значимость обоих узлов в последние годы значительно возросла. Так, РЛС в Ганцевичах, входящая в состав системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), становится ключевым объектом в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В случае размещения РСМД в Европе станция способна обнаруживать их пуски на самых ранних стадиях.

В то же время узел связи с подводными лодками в Вилейке все активнее будет использоваться ВМФ России, рост численности и активности подводного флота которого в Мировом океане в последние годы сильно беспокоит командование НАТО.

Наличие данных объектов на территории страны некоторые оценивают как угрозу безопасности, другие, наоборот, как дополнительный гарант. Объекты строились под определенные нужны и в специальных местах. Да, за их использование белорусская сторона не берет никакой платы, за это РФ предоставляет информацию о об воздушно-космической обстановке и возможность использования полигона «Ашулук». Поэтому большинство военных аналитиков уверены, что российский военный контингент в том или ином виде все же будет находиться на территории Беларуси.


Радиолокационные средства наземного эшелона СПРН России.
Источник: www.belvpo.com

В настоящее время основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН России составляют РЛС нового поколения типа «Воронеж», размещаемые на российской территории. Сейчас таких станций уже семь – в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях и в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Продолжаются работы по созданию станций в Мурманской области и в Республике Коми.

Ставятся на боевое дежурство и загоризонтные РЛС. Сейчас в Мордовии несет службу ЗГРЛС 29Б6 «Контейнер». Дальность действия у нее меньше, чем у «Воронежа»: 2500-3000 километров. Основное преимущество ЗГРЛС состоит в возможности обнаружения объектов, находящихся ниже линии радиогоризонта. Радиус ее обнаружения позволяет «засекать» пуски любых ракет из Западной Европы вплоть до Франции, а также охватывает добрую половину акватории Средиземного моря, Закавказье и кусок Средней Азии. Пока «Контейнер» всего один, но в дальнейшем планируется ввод строй до десяти ЗГРЛС этого типа. На очереди установка «Контейнера» в Калининградской области.

Правда она не сможет стать полноценной альтернативой надгоризонтной РЛС «Волга». Недостаток таких станций в том, что они отслеживают цели лишь в узком коридоре от поверхности земли до ионосферы и практически неспособны контролировать полет баллистических ракет, которые быстро покидают атмосферу.

Надгоризонтные РЛС используют сигнал, распространяющийся в зоне прямой радиолокационной видимости, и служат для обнаружения целей в высоких слоях атмосферы и ближнем космосе — баллистических ракет и космических объектов. Именно к этой категории принадлежит «белорусская» «Волга».

Кроме того, РЛС в Ганцевичах выступает в роли передового рубежа системы ПРО Москвы, носящей индекс А-135. Но А-135 значима не только как таковая. Изюминка в том, что она де-факто представляет собой реальный центр российской сети СПРН. На ее командно-вычислительный пункт поступает информация от всех ныне действующих узлов российской системы предупреждения о ракетном нападении, в том числе от объекта «Волга».

Есть основание полагать, что радиотехнических узел под Барановичами будет включен и в состав новой российской системы ПРО А-235 «Нудоль», испытание ракеты-перехватчика для которой состоялось 15 апреля. К слову, проект «Волги» изначально предусматривал возможность наведения противоракет. Отключенная согласно договору по ПРО от 1972 года, эта функция вновь может быть активирована.

Так что, несмотря на громкие заявления некоторых псевдоэкспертов, использующих любой повод для того, чтобы вбить клин в отношения между Минском и Москвой, сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами никогда не подтвергалось сомнению.

Владимир Вуячич

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Страны
Белоруссия
Гана
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Продукция
29Б6 Контейнер
А-135
А-235
Волга РЛС
Проекты
NATO
РСМД
СПРН
Ядерный щит
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