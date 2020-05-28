Войти
РИА Новости

Военный эксперт: у ракеты "Бронебойщик" – очень серьезные показатели

367
0
0
Штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Названы сроки поставок новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик" в российскую армию. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях этого оружия, отметив его высокий экспортный потенциал.

Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать в 2021 году, сообщил исполнительный директор НПК "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

"Для производства "Бронебойщика" у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации", – сказал он в интервью РИА Новости.

Александр Кочкин напомнил, что госиспытания новой ракеты завершились в прошлом году, по их итогам госзаказчик уточнил отдельные требования технического задания.

"Сегодня все эти вопросы с Минобороны решены. В ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии "Бронебойщика" на вооружение", – отметил он.

"Бронебойщик" предназначен для самолетов типа Су-25 и военных вертолетов серии Ми-8. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях ракеты.

"Дальность ракеты увеличена до шести километров. И это очень серьезный показатель, поэтому около этой ракеты на международных выставках "залипали" иностранцы. Такой дальности пока нет ни у одной неуправляемой ракеты. А еще – мощная боевая часть, тоже чрезвычайно важная характеристика. Золотые головы нашей оборонки сумели сделать двигатель, который позволяет в два-три раза увеличить потенциал боеголовки. Двигатель стал меньше по габаритам, и это позволило нарастить вес боевой части, что чрезвычайно важно для ракеты. Ракета "Бронебойщик" по эффективности превосходит стоящие на вооружении такие же 80-миллиметровые ракеты в пять-шесть раз. Ракета может эффективно поражать тяжело бронированные цели: бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили и танки. Эту ракету армия ждала, сейчас она будет реально поступать в войска. Думаю, что у "Бронебойщика" большое будущее не только в родной российской армии, но и за рубежом", – сказал Виктор Баранец.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
С-8
Су-25
Компании
Ростех
Техмаш НПК
Технодинамика
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
28.05.2020
Поставки ракет "Бронебойщик" в российскую армию запланированы на 2021 год
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
16.12.2019
Российский секретный "Монолит" оказался готов
20.05.2019
"Монолит" вместо "Бронебойщика": у России появится новая ракета
20.05.2019
В России раскрыли сроки готовности "Монолита"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 06:06
  • 47
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 28.05 03:33
  • 21
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 28.05 00:30
  • 15
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА
  • 27.05 21:34
  • 3
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 27.05 21:28
  • 1
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 27.05 21:01
  • 18
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 27.05 20:48
  • 4
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 27.05 20:05
  • 63
СНВ похоже все
  • 27.05 19:09
  • 2
Супердротики против торпеды
  • 27.05 18:47
  • 6
«Посейдон» до цели не дойдет
  • 27.05 18:46
  • 1
Боевая служба как привилегия
  • 27.05 18:35
  • 2
«Засекреченное изделие J6» на Балтийском заводе
  • 27.05 18:19
  • 2
Закрытое небо IV мировой
  • 27.05 18:15
  • 3
Пилот рассказал о преимуществах строящегося в России ПАК ДА