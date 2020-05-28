Военный эксперт: у ракеты "Бронебойщик" – очень серьезные показатели

Названы сроки поставок новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик" в российскую армию. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях этого оружия, отметив его высокий экспортный потенциал.

Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать в 2021 году, сообщил исполнительный директор НПК "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

"Для производства "Бронебойщика" у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации", – сказал он в интервью РИА Новости.

Александр Кочкин напомнил, что госиспытания новой ракеты завершились в прошлом году, по их итогам госзаказчик уточнил отдельные требования технического задания.

"Сегодня все эти вопросы с Минобороны решены. В ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии "Бронебойщика" на вооружение", – отметил он.

"Бронебойщик" предназначен для самолетов типа Су-25 и военных вертолетов серии Ми-8. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях ракеты.

"Дальность ракеты увеличена до шести километров. И это очень серьезный показатель, поэтому около этой ракеты на международных выставках "залипали" иностранцы. Такой дальности пока нет ни у одной неуправляемой ракеты. А еще – мощная боевая часть, тоже чрезвычайно важная характеристика. Золотые головы нашей оборонки сумели сделать двигатель, который позволяет в два-три раза увеличить потенциал боеголовки. Двигатель стал меньше по габаритам, и это позволило нарастить вес боевой части, что чрезвычайно важно для ракеты. Ракета "Бронебойщик" по эффективности превосходит стоящие на вооружении такие же 80-миллиметровые ракеты в пять-шесть раз. Ракета может эффективно поражать тяжело бронированные цели: бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили и танки. Эту ракету армия ждала, сейчас она будет реально поступать в войска. Думаю, что у "Бронебойщика" большое будущее не только в родной российской армии, но и за рубежом", – сказал Виктор Баранец.