Военный эксперт: у ракеты "Бронебойщик" – очень серьезные показатели

Названы сроки поставок новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик" в российскую армию. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях этого оружия, отметив его высокий экспортный потенциал.
Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать в 2021 году, сообщил исполнительный директор НПК "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
"Для производства "Бронебойщика" у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации", – сказал он в интервью РИА Новости.
Александр Кочкин напомнил, что госиспытания новой ракеты завершились в прошлом году, по их итогам госзаказчик уточнил отдельные требования технического задания.
"Сегодня все эти вопросы с Минобороны решены. В ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии "Бронебойщика" на вооружение", – отметил он.
"Бронебойщик" предназначен для самолетов типа Су-25 и военных вертолетов серии Ми-8. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях ракеты.