Море — внутри: Каспийский регион усилили «черными беретами»

Россия укрепляет силы быстрого реагирования на южном стратегическом направлении

Россия наращивает силы морской пехоты в Каспийском регионе. Формирование нового батальона завершится до конца года. В штат подразделения войдут две роты морпехов и одна десантно-штурмовая бригада. Солдаты и офицеры этой части смогут десантироваться с самолетов, вертолетов и кораблей. Эксперты отмечают, что фактически на Каспии появятся силы быстрого реагирования, которые можно будет молниеносно задействовать в случае военно-политического кризиса в странах Средней Азии и на Ближнем Востоке.

Игроки в регионе

В настоящее время морские пехотинцы недавно сформированного батальона приступили к выполнению программы боевой подготовки. В подразделении будет три роты — две «черных беретов» и одна десантно-штурмовая. К концу года подразделение будет полностью боеспособно, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Развёртывание новой воинской части напомнит всем о том, что Россия остаётся крупнейшим игроком в регионе, считает вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

— С учётом возможностей военно-транспортной авиации подразделение перебросят в любую точку в Средней Азии, — отметил эксперт. — В случае активизации террористов батальон может быть применён по взаимному согласию властей на территории одной из стран. Кроме того, в случае дестабилизации ситуации часть задействуют на Северном Кавказе. Нельзя исключать и афганское направление. Морпехи при необходимости усилят группировку, прикрывающую границу среднеазиатских республик с этой неспокойной страной.

Морские пехотинцы Каспийской флотилии во время стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Новый батальон вошел в состав 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, части которого дислоцируются в Астрахани и Каспийске. До недавнего времени полк состоял из двух батальонов «черных беретов». На его вооружении находятся БТР-82А, 120-мм самоходно-артиллерийские орудия «Нона-М», 122-мм гаубицы Д-30, беспилотные летательные аппараты «Элерон» и «Орлан». Все бойцы оснащены экипировкой «Ратник», а также комплексами разведки, управления и связи «Стрелец».

Несмотря на то, что полк был сформировали совсем недавно — в 2018 году, для военнослужащих уже создана вся необходимая социальная инфраструктура и учебно-тренировочная база с современным оборудованием и новейшими тренажёрами. На ней и пройдет основная часть обучения личного состава десантно-штурмового подразделения.

Любой батальон морской пехоты — это самостоятельная боевая единица. Он может действовать в отрыве от основных сил, решая самые сложные задачи. «Черные береты» способны самостоятельно уничтожать живую силу противника, танки и БТРы, артиллерию, вертолеты и самолеты, а также штурмовать позиции врага и удерживать их.

Военнослужащие морской пехоты РФ во время воздушно-десантных учений Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Десантно-штурмовые подразделения, кроме того, специально подготовлены к переброскам по воздуху и высадке с самолетов и вертолетов. Сейчас в составе Каспийской флотилии не так много десантных средств — лишь несколько специализированных катеров. По этой причине наличие войск, готовых к проведению не только морских, но и воздушно десантных операций на этом направлении, особо востребовано.

Каспийские реформы

В постсоветский период каспийским морпехам пришлось пережить несколько реформ. В 1994 году в Астрахани был сформирован 332-й отдельный батальон, переименованный позднее в 600-й отдельный гвардейский. В 1999 году в Каспийске создали 414-й отдельный батальон «черных беретов». И только в 2000 году на их базе возродили 77-ю отдельную гвардейскую Московско-Черниговскую ордена Ленина, Краснознаменную, ордена Суворова бригаду морской пехоты.

Соединение тут же получило боевой опыт. Его солдаты и офицеры принимали активное участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Они освобождали от боевиков более десяти населенных пунктов, среди которых Белгатой, Чечен-Аул и Центорой. За проявленное мужество и героизм более 300 военнослужащих наградили орденами и медалями.

Фото: РИА Новости/Михаил Кухтарев Источник изображения: iz.ru

Но в 2008 году бригаду расформировали, оставив два батальона. Из них два года назад и был создан 177-й полк «черных беретов».

Экспедиционные силы

Бригады морской пехоты сейчас активно реформируются. В них будет по шесть батальонов (сейчас в соединениях их два — десантно-штурмовой и морской пехоты, а также рота разведки и ряд более мелких подразделений). Дополнительно появятся один разведывательный, один танковый и два — морпехов. Танковые подразделения повысят как огневые, так и маневренные возможности «черных беретов». Бронетехника позволит вести достаточно масштабные боевые операции.

Совместные с танкистами учения показали, что тяжелая бронетехника особенно эффективна при защите береговой линии или порта. В наступлении с захваченного плацдарма машины обеспечивают подавление огневых точек противника и прорыв укрепленных позиций. При этом штатные танковые подразделения слаженнее действуют с «черными беретами», чем приданные, так как бойцы и командиры хорошо знают друг друга.

Высадка десанта морской пехоты во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии Источник изображения: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Наличие машин позволит «черным беретам» действовать автономно в любой точке мира, не полагаясь на поддержку других родов войск. В итоге российские морпехи станут экспедиционными силами, выполняющими широкий круг военных и политических задач.

В береговых войсках ВМФ сейчас числятся пять бригад морской пехоты и полк — в Каспийской флотилии. В состав Северного флота входит 61-я бригада, которая дислоцируется на Кольском полуострове. У Черноморского флота есть 810-я бригада из Севастополя. Две бригады входят в состав Тихоокеанского флота: 155-я дислоцируется во Владивостоке, а 40-я — на Камчатке. Балтийский флот располагает 336-й бригадой, расквартированной в Калининградской области.

Алексей Рамм, Богдан Степовой