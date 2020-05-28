План восстановления экономики РФ будет представлен на одобрение Путину 1 июня - вице-премьер Борисов

Борисов: "Мы устали плестись в хвосте", рост экономики в 5-6% может стать общенациональной идеей

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство 1 июня представит президенту РФ Владимиру Путину общенациональную программу по поддержке экономики на 2020-2021 год, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Сейчас приняты первой, второй и третий пакеты антикризисных мер. В правительстве завершается разработка и обсуждения общенациональной программы на 2020-2021, задачи которой как раз обеспечить более динамичный выход из кризисной ситуации и выйти на те параметры, которые были до кризиса. Это программа 1 июня будет представлена президенту на рассмотрение, на одобрение", - сообщил Борисов на онлайн-конференции в рамках форума Иннопром.

Он отметил, что кризис заставляет работать энергичнее.

"Наша задача - как можно быстрее преодолеть кризисную ситуацию, выйти на динамичный уровень развития нашей экономики. Это можно сделать только за счет продуманных мер выхода из кризиса спроса", - отметил вице-премьер

Он заявил, что российская промышленность должна развивать высокотехнологичные отрасли и создавать новые продукты.

"Мы должны гордиться темпами роста не 1 или 2 % - это не про что. Мы должны гордиться, если мы выйдем на траекторию 5-6%", - отметил Борисов.

По его мнению, такой рост экономики может стать общенациональной идеей.

"Мы устали плестись в хвосте. Мои беседы с различными кругами бизнеса говорят о том, что мы готовы к более амбициозному и динамичному развитию", - отметил заместитель председателя правительства РФ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что общенациональный план восстановления экономики РФ, который президент поручил правительству подготовить к 1 июня, будет представлен главе государства в открытом режиме, формат презентации пока не определен. "Формат пока не определен. Безусловно, это не будет в закрытом режиме, но какой это формат будет, пока сказать не могу", - сказал Песков журналистам, отвечая в среду на вопросы журналистов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил 25 мая, что власти сконцентрировались на проработке общенационального плана восстановления экономики.