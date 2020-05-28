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ЦАМТО

Тайвань намерен закупить в США дополнительные торпеды Mk-48 Mod.6 – DSCA

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Торпеда МК-48
Торпеда МК-48.
Источник изображения: Военное обозрение

ЦАМТО, 27 мая. Госдеп США одобрил потенциальную продажу Тайваню через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США (TECRO) тяжелых торпед Mk-48 Mod.6 Advanced Technology (AT) в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Полная стоимость продажи с учетом сопутствующего оборудования может составить 180 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 20 мая.

TECRO обратилось к руководству США с запросом о продаже 18 тяжелых торпед Mk-48 Mod.6 Advanced Technology (AT). Запрос также включает запасные части, контейнеры, вспомогательное и испытательное оборудование, техническую документацию, обучение личного состава, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы материально-технического обеспечения.

В уведомлении отмечается, что данная продажа соответствует положениям Закона об отношениях с Тайванем от 1979 года (Public Law 96-8).

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку расширит возможности заказчика по противодействию существующим и перспективным угрозам. Заказчик будет использовать торпеды в качестве средства сдерживания региональных угроз и укрепления обороноспособности.

Основные подрядчики не определены, поскольку все боеприпасы будут проданы из наличия ВМС США.

Уведомление о продаже публикуется в соответствии с требованиями американского законодательства и не означает, что контракт на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будет обязательно заключен.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2017 года Госдепартамент США уже одобрил потенциальную поставку Тайваню 46 тяжелых торпед Mk-48 Mod.6AT и сопутствующего оборудования общей стоимостью 250 млн. долл.

Поставка торпед нацелена на поддержку реализуемой Тайванем программы разработки и постройки собственных подводных лодок. Всего при содействии США для тайваньского флота планируется построить 8 подводных лодок, первую из которых предполагается принять на вооружение к 2028 году.

МИД Китая традиционно выразил решительный протест США в связи с очередной продажей американского оружия Тайваню.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
Mk.48
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