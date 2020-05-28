Су-35 выполнили стандартную операцию по идентификации самолета, приблизившегося к российским объектам в Сирии

ЦАМТО, 27 мая. Сопровождение американского самолета-разведчика над Средиземным морем – стандартная процедура, российские пилоты воздушным хулиганством не занимаются, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее пресс-служба шестого флота ВМС США сообщила, что накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем. Американские военные назвали действия российских экипажей непрофессиональными: по мнению ВМС США, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему "безопасно маневрировать".

"У американцев очень нервная реакция каждый раз, когда наши истребители выясняют цель нахождения их самолета-разведчика в зоне ответственности российских ВКС. США уже забыли о международном праве и думают, что они единственные в мире гегемоны", – заявил И.Коротченко "РИА Новости".

По его мнению, российские Су-35 выполнили "совершенно стандартную" операцию по идентификации иностранного самолета-разведчика, приблизившегося к российским военным объектам в Сирии.

"Никакой угрозы для безопасности американского самолета-шпиона эта операция наших ВКС не представляла. У нас опытные и профессиональные пилоты, воздушным хулиганством они не занимаются, а выполняют свою задачу в строгом соответствии с регламентирующими документами и международным правом", – пояснил директор ЦАМТО.