«Американцев вообще могли бы сбивать» - лётчик-испытатель об обвинениях пилотов Су-35 со стороны США

Источник изображения: topwar.ru

Над Средиземным морем произошел перехват американского самолета-разведчика P-8 Poseidon. Его осуществили два российских истребителя Су-35, немногим более часа сопровождавшие воздушное судно, принадлежащее ВМС США.

Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота. Американские военные опубликовали также два коротких видеоролика.

На оба видео снимали из иллюминаторов «Посейдона». На одном из них трудно было что-либо рассмотреть, кроме крыла и двигателя самолета. На втором хорошо виден российский Су-35, летящий неподалеку.

По утверждению командования Шестого флота США, совместный полет длился примерно 64 минут. Американские военные считают, что истребители ВКС РФ зажали самолет-разведчик с двух сторон, мешая ему безопасно маневрировать.

В США успели пожаловаться на осуществленный перехват, заявив, что российская авиация «действовала непрофессионально».

Ситуацию прокомментировал специально для «Военного обозрения» летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов, входящий в высший совет организации «Сильная Россия»:

Мы будем делать то, что в наших интересах. Американцам нужно умерить свой пыл и откровенную наглость. Эта наглость достигла таких масштабов, что они пытаются навязывать свое мнение и свои порядки по всему миру. Они говорят о непрофессиональных действиях российских лётчиков. В таком случае я рассуждаю так: получается, что американцев вообще могли бы сбивать, вот тогда бы точно всё было профессионально. Они и так позволяют себе летать там, где сами создают опасность.