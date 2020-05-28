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В России появится новый музей – боевой сторожевик

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Севастополе на межведомственное совещание об определении сроков передачи в качестве музея сторожевого корабля «Сметливый» Черноморского флота филиалу военно-патриотического парка «Патриот» Южного военного округа было принято решение, что торжественной мероприятие по этому случаю состоится в преддверии Дня ВМФ России.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского региона, в ходе совещания были рассмотрены вопросы завершения передачи филиалу парка «Патриот» легендарного корабля и его вводе в эксплуатацию в качестве музея.

В настоящее время на Черноморском флоте завершается процедура закрытия лицевых счетов корабля. Параллельно с этим в администрации Севастополя происходит утверждение места стоянки будущего корабля-музея для его посещения жителями. В ближайшее время при поддержке ветеранов флота сотрудники парка «Патриот» проведут музеефикацию «Сметливого», после чего корабль будет отправлен в док филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звёздочка» для конвертации.

В 2019 году сторожевому кораблю «Сметливый» исполнилось 50 лет с момента подъёма флага и включения в корабельный состав ВМФ России.

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