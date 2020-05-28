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ТАСС

Борисов считает, что глава предприятия ОПК должен быть уверенным в своих решениях

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Вице-премьер Юрий Борисов
Вице-премьер Юрий Борисов.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вице-премьер также подчеркнул важность наставничества

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Руководитель любого предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должен быть компетентным, обладать твердой убежденностью в своих решениях и умением отстаивать свою точку зрения. Такое мнение высказал в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Идеального руководителя, наверное, не бывает, как не бывает ничего идеального в этом мире. Основным приоритетом я считаю компетенцию человека, потому что, не обладая суммой знаний, нельзя руководить тем или иным процессом. Второе - это твердая убежденность и позиции, возможность отстаивать свою точку зрения, если вы уверены в том или ином решении, которое вы принимаете", - сказал Борисов на встрече руководителей Федерального кадрового резерва ОПК, которая прошла в режиме онлайн.

По его словам, своевременно принятое решение является залогом успеха, а несвоевременное решение - ошибкой. "История оборонно-промышленного комплекса доказывала, что иногда люди, оставаясь в одиночестве, но обладая твердой уверенностью в правильности принятых решений, оказывались в выигрыше, и они, как правило, были носителями прорывных решений и технологий", - отметил вице-премьер.

Борисов также подчеркнул, что без наставничества и старших товарищей очень тяжело познавать особенности современного мира. По его словам, в советские времена наставничеству и передаче опыта уделяли гораздо больше внимания. "Нас, молодых инженеров, вели за ручку до определенного этапа, пока мы не превращались уже в самостоятельных специалистов и не могли руководить тем или иным процессом. Я считаю, что наставничество, общение с людьми, которые достигли уже чего-то в этой жизни, это очень важный процесс при подготовке кадрового резерва", - добавил вице-премьер.

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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Борисов Юрий
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