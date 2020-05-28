Войти
ЦАМТО

Уникальная комплексная станция очистки и опреснения воды поступит на вооружение военных ВВО в Бурятии

285
0
0
СКО-10 «Гигиена»
Станция очистки воды СКО-10 «Гигиена».
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 27 мая. В ближайшее время на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, поступит новейшая станция комплексной очистки и опреснения воды СКО-10.

Комплект специального оборудования машины размещен на высоко проходимой базе автомобиля УРАЛ-532361, и предназначен для очистки воды от естественных загрязнений, а также опреснения воды в условиях отсутствия искусственных источников водоснабжения. Станция включает блоки очистки, опреснения и обеззараживания воды, электронасосы, вспомогательное оборудование, а также запасные части и принадлежности.

Система технологичных блоков очищает воду от механических частиц, взвесей, коллоидных соединений, трехвалентного железа, обезвреживает от антропогенных веществ и ядов органического происхождения, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживает от бактерий и вирусов.

Все процессы полностью автоматизированы. Более того, количество датчиков и анализаторов позволяет расчету, в составе 3 человек, не подходить к воде в случае чрезвычайной ситуации. Все анализы и пробы можно проводить дистанционно.

По оценке специалистов инженерной службы, станция СКО-10 способна в полном объеме круглосуточно обеспечить чистой водой более 1 тыс. военнослужащих в полевых условиях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
13.12.2018
Перелетный состав: почему Ту-160 оказался в Венесуэле
18.10.2018
Созданное маршалом Устиновым охраняет Россию даже сегодня
24.01.2018
Ракеты счастливого человека
26.12.2016
Основы несокрушимости
25.12.2008
КОЛЛИЗИИ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ. США И НАТО ВЫТЕСНЯЮТ РОССИЮ ИЗ РЕГИОНОВ БЫВШЕГО СССР
12.12.2006
Кириенко прибыл в Тегеран, чтобы решить, как развивать сотрудничество с Ираном в атомной энергетике и других сферах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 06:06
  • 47
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 28.05 03:33
  • 21
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 28.05 00:30
  • 15
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 28.05 00:16
  • 3
Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА
  • 27.05 21:34
  • 3
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 27.05 21:28
  • 1
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
  • 27.05 21:01
  • 18
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
  • 27.05 20:48
  • 4
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 27.05 20:05
  • 63
СНВ похоже все
  • 27.05 19:09
  • 2
Супердротики против торпеды
  • 27.05 18:47
  • 6
«Посейдон» до цели не дойдет
  • 27.05 18:46
  • 1
Боевая служба как привилегия
  • 27.05 18:35
  • 2
«Засекреченное изделие J6» на Балтийском заводе
  • 27.05 18:19
  • 2
Закрытое небо IV мировой
  • 27.05 18:15
  • 3
Пилот рассказал о преимуществах строящегося в России ПАК ДА