США могут достаточно быстро подготовить ядерное испытание, если этого потребует президент - Пентагон

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Пентагон, если потребует президент, может быть готов к проведению ядерного испытания в течение месяцев, заявил исполняющий обязанности замминистра обороны США по ядерным вопросам Дрю Уолтер.

"Я думаю, что это может произойти достаточно быстро", - цитирует чиновника DefenseNews.

Он пояснил, что "очень быстрый тест может быть осуществлен в течение нескольких месяцев", если президент отдаст такой приказ, однако по результатам такого испытания собранные данные будут минимальными. Для подготовки к проведению масштабного испытания, которое позволит собрать массив полезных данных, могут потребоваться годы, заявил Уолтер, выступая в институте Митчелла.

Как сообщила ранее газета Washington Post, ссылаясь на информированные источники, высокопоставленные представители администрации США 15 мая обсуждали вопрос о возможности проведения первого с 1992 года ядерного испытания.

Участники встречи рассматривали возможность проведения испытательного ядерного взрыва, мотивируя это информацией официальных лиц администрации о том, что Россия и Китай якобы проводят ядерные испытания малой мощности.

По мнению сторонников проведения испытания, его осуществление будет способствовать поведению переговоров по СНВ, в частности, привлечения к ним Китая, к чему стремится Вашингтон.