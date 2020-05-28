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Интерфакс-АВН

США могут достаточно быстро подготовить ядерное испытание, если этого потребует президент - Пентагон

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Ядерный взрыв. Коллаж
Ядерный взрыв. Коллаж.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Пентагон, если потребует президент, может быть готов к проведению ядерного испытания в течение месяцев, заявил исполняющий обязанности замминистра обороны США по ядерным вопросам Дрю Уолтер.

"Я думаю, что это может произойти достаточно быстро", - цитирует чиновника DefenseNews.

Он пояснил, что "очень быстрый тест может быть осуществлен в течение нескольких месяцев", если президент отдаст такой приказ, однако по результатам такого испытания собранные данные будут минимальными. Для подготовки к проведению масштабного испытания, которое позволит собрать массив полезных данных, могут потребоваться годы, заявил Уолтер, выступая в институте Митчелла.

Как сообщила ранее газета Washington Post, ссылаясь на информированные источники, высокопоставленные представители администрации США 15 мая обсуждали вопрос о возможности проведения первого с 1992 года ядерного испытания.

Участники встречи рассматривали возможность проведения испытательного ядерного взрыва, мотивируя это информацией официальных лиц администрации о том, что Россия и Китай якобы проводят ядерные испытания малой мощности.

По мнению сторонников проведения испытания, его осуществление будет способствовать поведению переговоров по СНВ, в частности, привлечения к ним Китая, к чему стремится Вашингтон.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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