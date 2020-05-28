В Пентагоне заявили о 14 российских истребителях в Ливии

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман на брифинге во вторник, 26 мая, заявил о якобы наличии 14 российских военных самолетов в Ливии.

Ранее африканское командование вооруженных сил США заявило, что Россия доставила в Ливию для помощи наемникам, воюющим на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА), истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24.

«Относительно числа и типов воздушных судов. У меня нет точных данных, но речь идет о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29. На данный момент это вся информация, которой я могу с вами поделиться», — приводит слова Хоффмана ТАСС.

При этом официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари в эфире телеканала Al Arabiya назвал сообщения о наличии российских самолетов и боеготовности армии «странными» и обратил внимание американских коллег на вмешательство Турции, перебросившей в Ливию своих наемников.

В свою очередь, в Госдуме информацию о доставке российских истребителей в Ливию назвали фейком и американской страшилкой.