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Известия.ru

Пентагон опроверг сообщения о нападении на военных США в Сирии

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Американские военные в сирийской провинции Дейр-эз-Зор не подвергались нападению вооруженных группировок, заявил 27 мая представитель Пентагона Шон Робертсон.

«Сообщения о том, что трое американских солдат и пятеро солдат SDF («Сирийские демократические силы». — Ред.) были ранены при нападении на колонну в Дейр-эз-Зор 26 мая 2020 года, неверны», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне сирийское госагентство САНА сообщило, что вблизи деревни Рушид на американских военных и сопровождавших их бойцов СДС совершено вооруженное нападение с применением автоматов и гранат. Отмечалось, что ранены не менее восьми человек.

США находятся на территории Сирии с 2012 года без разрешения официального Дамаска или ООН. В настоящее время военные сосредоточены в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор вблизи крупных нефтяных месторождений.

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Сирия
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2020-й год
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