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ТАСС

На базе БТР-82 создают новую разведывательную машину "Марс-2000"

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: rg.ru

Также прорабатывается вариант создания на базе БТР-82 самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности "Сосна"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Новейшая бронированная разведывательная машина (БРМ) "Марс-2000" создается на базе бронетранспортера БТР-82. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Военно-промышленная компания" ("ВПК"), выпускающего БТР-82 и машины на его базе, Александр Красовицкий.

"Идут работы по созданию на базе БТР-82 новой боевой разведывательной машины - БРМ "Марс-2000". Кроме того, прорабатывается вариант создания на базе БТР-82 самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности "Сосна", - проинформировал Красовицкий.

По его словам, на базе БТР-82 также создаются специальные машины. "Одной из таких разработок стала боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", созданная на базе БТР-82 в НПО "Стрела". Она предназначена для защиты подвижных ракетных комплексов Ракетных войск стратегического назначения", - отметил Красовицкий. "По мере появления новых образцов вооружения или специального оборудования и при необходимости создания их колесных вариантов будет востребована база бронетранспортера БТР-82, который, в отличие от других бронированных колесных шасси, может преодолевать водные преград вплавь", - добавил он.

Вместе с тем речь о применении шасси БТР-82 при создании гражданской колесной техники не идет. "Создание гражданских машин на базе БТР-82 пока не рассматривается: здесь вполне справляется база БТР-80. В случае возникновения необходимости создания гражданской машины на базе БТР-82, "ВПК" ее сделает", - подытожил Красовицкий.

ООО "ВПК" является крупнейшим российским производителем колесной бронированной техники.

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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
БТР-82
РС-20
Сосна
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